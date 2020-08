El blog de Astor: Jean Marc Bosman, la historia del jugador que revolucionó el mundo del fútbol

Casi 25 años atrás, un evento marcaba para siempre el destino del futbol mundial; en esta ocasión recordaremos a un héroe olvidado. La historia del fútbol marca la existencia de un jugador que revolucionó el mundo del fútbol tal y como ningún otro lo ha hecho.

Es más, cientos de futbolistas en los últimos 25 años, por no decir miles, le deben a este personaje la posibilidad que tuvieron y que hoy aún tienen los futbolistas activos, que es el de no pertenecer de manera permanente a un club aun y cuando su contrato haya expirado.



En esta ocasión recordaremos cinco puntos trascendentales de la batalla legal de quien causó la mayor revolución en el mundo del futbol, cambiando totalmente las regulaciones sobre traspasos de futbolistas. Hablamos de Jean Marc Bosman.



1. Antecedentes.

Jean Marc Bosman es un exfutbolista que nació en la ciudad de Lieja, Bélgica en 1964; allá por el año 1990, al finalizar su contrato con el RFC Lieja, este club le propuso renovar por una cantidad casi cuatro veces menor a la que actualmente estaba cobrando; por ende, Bosman no aceptó dicha propuesta, y el Lieja tomó la decisión de ponerlo transferible.



Debemos recordar que antes de la “Ley Bosman” (1995), los futbolistas que finalizaban sus contratos no eran totalmente libres como en la actualidad, sino que continuaban sujetos al club al que pertenecían, y lo que se fijaba era un monto por indemnización por "préstamo" deportivo para ser traspasado a otro club; esto perjudico incluso a grandes futbolistas hondureños con enorme capacidad para triunfar en el extranjero.





Ningún club belga se interesó por los servicios deportivos de Bosman, y por esta razón el futbolista, con el afán de continuar su carrera profesional, intentó traspasar fronteras estableciendo un acercamiento con el Dunkerque de la segunda división francesa; ambos equipos, es decir, el Lieja y el Dunkerque, llegaron a un acuerdo económico por su transferencia, lastimosamente al momento de realizar el certificado de transpaso internacional de una federación a otra, el Lieja no lo solicitó a su federación, impidiendo con esto la participación de Bosman con el Dunkerque; con lo cual el futbolista inicia una batalla legal que duró 5 años y en donde estuvieron involucradas varias organizaciones deportivas.



2. Inicia la batalla legal.



2.1 A principios del mes de agosto de 1990 inicia una larga batalla legal en un juzgado local en Bélgica en donde Bosman, a través de sus abogados, entabló una demanda contra el Lieja y la Federación Belga en conjunto, solicitando una prohibición para que estas dos instituciones bajo ningún concepto le impidieran buscar trabajo en algún otro club, más aun, que el Lieja no pudiese solicitar o recibir cantidades de dinero a cambio de transferirlo.- Asimismo, Bosman solicitó ante el juzgado local, gozar de un salario cercano a los 100,000 francos belgas mientras otro club lo contrataba.



2.2 Una petición de parte de los abogados de Bosman que fue fundamental en esta larga batalla legal, fue la de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una interpretación del artículo 48 del Tratado de la Comunidad Económica Europea en relación al régimen de transferencias de futbolistas profesionales, misma que estaba limitada al cupo de futbolistas extranjeros.

3. Primeros avances…

El Juzgado local de Lieja acordó el pago del salario mínimo para ese entonces, es decir, unos 30 mil francos belgas mientras otro club lo contrataba; asimismo, la prohibición para que Lieja y la Federación Belga le impidieran buscar trabajo, también fue admitida y se terminó remitiendo al Tribunal de Justicia de la UE la interpretación sobre el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea en relación al régimen de transferencias de futbolistas profesionales.



Debemos aclarar que el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea trata sobre la libre circulación de trabajadores.

4. Ampliación de la demanda, nuevos actores y peticiones rechazadas.



4.1 En abril de 1992, Bosman amplió sus peticiones, exigiendo la nulidad del Reglamento UEFA para las transferencias de jugadores; intentando además conseguir una indemnización solidaria de ella por los supuestos perjuicios sufridos en su carrera como deportista profesional.





4.2 Nuevos actores; se sumaron a la demanda en favor Bosman, dos sindicatos de futbolistas europeos, el francés y el holandés.



4.3 Ese mismo año se admitieron los sindicatos de futbolistas como parte interesada; igualmente se determinó la culpabilidad del RFC Lieja por el fracaso de la cesión de Bosman al Dunkerque. – La sentencia fue objeto de apelación, pero con los meses fue confirmada, pasando luego al Tribunal Supremo Belga, es decir, como una Corte de Casación, donde fue rechazado el recurso interpuesto por la Federación Belga.



5. Sentencia final y consecuencias en el entorno del fútbol.



5.1 El escenario final es ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien tuvo un pronunciamiento donde establecía que la existencia de la libertad de circulación y trabajo entre los Estados de la Unión Europea no puede ser plena si concurren elementos que la limiten; en el presente caso de Jean Marc Bosman, el impedimento es de tipo económico, ya que no permite el transito pacífico de un Estado a otro y de un club a otro de distinta nacionalidad.



En relación a la compatibilidad del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea con la normativa de transferencias de futbolistas profesionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que las reglas de las Asociaciones impedían, dentro de la Unión Europea, que un futbolista profesional pueda, sin traba alguna a su libertad de movimiento y contratación, acordar una nueva relación laboral con otro club de distinta nacionalidad, una vez finalizada la relación laboral anterior, esto por la solicitud que se hacía en relación a los pagos de cuantías determinadas, para permitir el pase de un club a otro.

Al final de toda esta extensa batalla legal, Jean Marc Bosman recibió una indemnización cercana a los 400,000 francos belgas, en su contexto fue algo prácticamente irrelevante por tener que sacrificar su carrera profesional, pero que sin duda alguna muchos de los que tuvimos el honor de ser futbolistas profesionales, disfrutamos de los beneficios de la hazaña de este héroe olvidado y su grupo de abogados.



5.2 Consecuencias en el mundo del futbol:

Con esta sentencia de hace casi 25 años se declaraba ilegal las indemnizaciones por traspaso cuando ya no existía un vínculo contractual entre futbolista y club; asimismo, la ilegalidad en cuanto a los cupos de extranjeros cuando se aplicaba a ciudadanos de la Unión Europea, es por ello que ahora existe la figura de jugador comunitario que no ocupa plaza de extranjero.



Antes de la denominada Ley Bosman, los clubes dentro de la Unión Europea sólo podían contar con 3 extranjeros por plantilla, sin importar si eran europeos o no. Un ejemplo fue la plantilla del AC Milán de 1989-90; en dicha temporada contaba con 28 jugadores, de los cuales 25 eran italianos y 3 holandeses (Van Basten, Gullit y Rijkaard).- En España, se permitían 4 jugadores extranjeros por plantilla, pero sólo 3 podían estar participando en cancha.- A partir de 1996, los clubes de Europa gozaban de libertad para fichar jugadores europeos sin importar si su nacionalidad coincidía con la competencia que estaban disputando o no, lo que abrió también el camino para que los futbolistas de otros continentes, mediante el pasaporte comunitario, pudieran llegar a estas ligas europeas.





Con los años esta sentencia comenzó a tener sus efectos a nivel mundial, liberando a los futbolistas de no pertenecer permanentemente a un club aun sin contrato vigente y llevando a FIFA a reglamentar de manera general los temas de transferencias, derechos de formación, mecanismo de solidaridad, entre otros.



