Mario Martínez: "No vengo pidiendo ni exigiendo número, si Jhow tiene que usar la 10, que la use"

Follow @GustavoRocaGOL

Mario Martínez tiene muy claras sus metas en su regreso al Real España tras pasar el último año con el Marathón, archirrival de los aurinegros. El zurdo llega para levantar el título, es su prioridad.

Ver más: Real España tiene dos bajas para el Apertura 2020

En una rueda de prensa virtual mediante Zoom, como una de las nuevas disposiciones a seguir por el tema de la pandemia, el mediocampista de 31 años ha dicho que regresar al Real España a jugar, no a pedir ni a exigir números de camiseta, pues el dorsal 10 que siempre ha usado, lo tiene en poder Jhow Benavídez.

"Nuevas metas y objetivos, esperamos aprovechar la pretemporada que es la base del torneo, estoy con muchas ganas, motivación, mucho profesionalismo, espero aportarle al equipo y a la directiva que me dieron la confianza de regresar. Tengo nuevos objetivos", ha dejado claro el ex verdolaga.





El jugador mundialista con Honduras en Brasil 2014 no esconde su felicidad. "Contento de arrancar nuevamente, cinco meses que fueron largos, Dios sabe por qué pasan las cosas, hay que confiar que esto va a terminar muy pronto, hay que seguir las medidas, nosotros tenemos que cuidarnos. Los compañeros me han recibido de buena forma, me han dado el apoyo y la confianza que uno necesita".

A PELEAR POR EL TÍTULO

Mario Martínez asegura que su prioridad es pelear por el título en este nuevo torneo Apertura 2020. "Ahora me toca estar nuevamente en un club donde inicié y cumplí mi sueño de ser futbolista, primero Dios que las cosas salgan como tenemos pensado, la afición quiere títulos ya".



"He estado corriendo pero no es lo mismo como aquí que el preparador físico hace otros trabajos físicos, con balón y otras cosas, nosotros venimos a trabajar, a exigirnos porque estamos en una institución donde la afición y la directiva exige títulos", repetía con mucha constancia.

Mario Martínez retornó Real España tras pasar un año con el Marathón.

Sobre si ha hablado con Ramiro Martínez, técnico uruguayo de la máquina asegura que sí ha mantenido conversaciones con él. "Me ha tocado dialogar con el profesor, él fue una de las personas que me dio la confianza para regresar, estoy agradecido, esperamos retribuir esa confianza en la cancha y demostrar profesionalismo por el cual ellos me contrataron, estamos claros que el objetivo de nosotros es pelear títulos, debemos trabajar todos juntos para que al final cumplamos ese sueño".

LÍDERES Y NÚMERO DE CAMISETA

Mario Martínez explica que sí ha pensado ser capitán del Real España pero que el club cuenta con líderes silenciosos que también hacen un buen trabajo. "Hay líderes aquí que no son de mucho hablar pero en la cancha lo demuestran, si hay que aportar desde fuera lo vamos a hacer, vengo a sumar y a aportar experiencia, esperamos formar un bonito grupo para conseguir el campeonato".



Consultado acerca de la camiseta 10, número que utiliza Jhow Benavídez y del cual se ha acostumbrado a utilizar a lo largo de su carrera, el zurdo fue tajante. No regresó por un número, llegó a pelear por el título.

"Al final no vengo pidiendo ni exigiendo número, vengo a jugar, a demostrar por qué estoy acá, si Jhow tiene que usar la 10, que la use, creo que Jhow es clase de jugador, es muy importante en la base del club, para el equipo; al final el número no juega, es uno, es para eso que me contrataron y espero demostrarlo", cerró.