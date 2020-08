Javier Portillo, polémico pero cumplidor; vuelve al Olimpia cinco años después con 39 años y sed de revancha

Era mayo del 2015. Olimpia le notificó a Javier Portillo que su aventura en las filas del viejo león, llegaban a su final, un cierre de ciclo en medio de polémicas declaraciones, fuego cruzado y duras críticas. Cinco años después, Portillo regresa al cuadro melenudo, pidiendo permiso para entrenar y buscando contrato. Ha enterrando ese pasado.

Ahora más maduro, con 39 años de edad, trabajador y luchador como desde el primer día, "El Pulgarcito" que una vez saliendo de Olimpia mencionó: "Vengo de ser tratado como el peor jugador del país por la forma en cómo lo hizo Osman Madrid", mencionó el 7 de julio de 2015 el nacido en Cantarranas.

Pero la vida de Portillo no ha sido de rosas. Sus salidas con abruptos del Motagua, Vida y Real España lo han puesto en el ojo del huracán, pues no se guarda nada, pelea por todo y es frontal cuando defiende "la comida de su familia", como el mismo lo ha dicho en diversas oportunidades.

Javier Portillo con las camisas del Olimpia, Motagua, Real España y Vida, clubes con los que destacó.

Pero lejos de esas polémicas, en la cancha, Javier Portillo suda la camisa, se entrega y es lo que siempre lo ha mantenido activo, pues desde que comenzó su carrera en Liga Nacional, siempre ha tenido equipo. Es de los pocos que tiene la dicha de vestir la camisa de tres grandes de Honduras; Motagua, Real España y Olimpia.

¿Por qué Portillo al Olimpia con 39 años? Pedro Troglio estuvo en la búsqueda de un lateral izquierdo con experiencia y se manejaron otros nombres como el de Samuel Córdoba quien también llegó a los entrenos buscando un contrato, pero Portillo, ese colmillo que necesita para marcar.

El defensor llega para suplir la salida del joven Elmer Güity, jugador que nunca llenó las expectativas, además los albos tienen lesionado a su capitán, Ever Alvarado, el dueño de la banda izquierda que ya está en el proceso final de su recuperación tras ser operado de los ligamentos de la rodilla.

Javier se presentó a la pretemporada, dejó atrás las cosas viejas y ahora tendrá un año para volver al nivel. Salió del Vida donde participó el torneo pasado, en medio del escándalo con declaraciones contra el entrenador Araujo.

"A mí no me separaron, llegamos a un acuerdo con la directiva y ellos sabía cuál era el motivo. No hubo problemas con el técnico, me molesté porque él (Araujo) sabía quien era esa persona. No lo hice por maldad, lo hice para que creciera. Yo le decía que de aquí podría irse para un equipo grande, pero él lo tomó por el otro lado", comentó Portillo en un Live de DIEZ.

Fiel a decir la cosas sin tapujo, Portillo no se guarda nada cuando le toca cobrar su dinero. A Real España lo demandó tras su salida escandalosa y le ganó en los tribunales y tuvieron que pagarle más de un millón de lempiras. Ahora al Vida le cobra porque hace ya seis meses que no recibe pago.

"Estoy más endeudado que el Gobierno de Honduras, pero vamos a salir de esto. Recuerde que uno tiene familia, presupuesto e hijos en la escuela. Me he enfocado en darles mejor preparación de la que yo tuve", fueron las últimas palabras de Javier.

Javier Portillo ha tenido una larga carrera por la Liga Nacional y ha vestido la camisa de siete equipos, todo un camaleón. Su periplo comenzó con el desaparecido Valencia, luego pasó por el Hispano, Vida (2 veces), Motagua, Real España, Olimpia ( veces) y Juticalpa.