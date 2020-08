Piqué: "Vergüenza. Hemos tocado fondo y soy el primero en ofrecerse para irse"

Gerard Piqué fue el primero en dar la cara de los futboistas del Barcelona tras el ridículo ante el Bayern Munich, club que los pulverizó con una categórica derrota de 8-2.

Ver más: Las palizas históricas que el Braceloona ha recibido

El espigado defensor central español se mostró visiblemente afectado y no dudó en hacer autocrítica hasta el punto de decir que sintió "vergüenza" y que "hemos tocado fondo".



Piqué, ex seleccionado español, dijo: "Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así".



"No es la primera la segunda o la tercera vez que pasa, es muy duro. Espero que sirva de algo y debemos reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo del entrenador ni de los jugadores, creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo", soltó el camiseta 3 del Barça.

PIQUÉ OFRECE IRSE DEL BARCELONA

Piqué fue más allá y asegura que ofrecerá irse del club. "Nadie es imprescindible y soy el primero que me ofrezco si tiene que venir sangre nueva, soy el primero en dejarlo porque creo que ahora sí hemos tocado fondo".



El zaguero central, de ya 33 años de edad, recalcó. "Todos tenemos que mirar, reflexionar de forma interna para ver qué es lo mejor para el club, que es lo más importante".



Preguntado sobre si se trata del fin de ciclo del Barcelona, explicó que "no sé cómo catalogarlo, no sé si es fin de ciclo, pero hemos tocado fondo y tiene que haber cambios en todas las facetas, no solo de jugadores".



Por último, reconoció que esta situación se veía venir: "Ha llegado un punto en el que no íbamos por el buen camino, llevamos años que en Europa no competimos, En LaLiga nos daba pero ya no nos da. Es la cruda realidad y creo que hemos llegado a un punto en el que no se puede enmascarar algo que se ve en el campo y lo de hoy es algo inaceptable para un club como el FC Barcelona".