El Blog de Orlando Ponce: Olimpia y la fábrica de hacer dinero con las exportaciones de futbolistas

Los albos del Olimpia crearon desde antaño el mejor modelo para vender jugadores al extranjero y en esa marca soni inigualables. Mientras tanto, los demás se duermen en sus laureles, agobiados muchos de ellos con las deudas.

Siempre nos hemos preguntado, o usted igual, ¿cómo hace el Olimpia para exportar futbolistas todos los años y a suculentos mercados?. Lo que está de moda, una exclusiva que consiguió Diez, es la transacción en marcha del goleador Jorge Benguché al Boavista de Portugal.



Desde mis inicios en el periodismo deportivo en la capital Tegucigalpa, cuando salía de la adolescencia, el viejo león reabrió el mercado mexicano con las exportaciones al Santos de México de Juan Alberto y Eugenio Dolmo Flores y de Raúl Martínez Sambulá al Correcaminos de Tamaulipas, en los tiempos que gobernaba como empresario el uruguayo Gisleno Medina.



Justo coincidió con el regreso a la presidencia de los merengues del empresario de las comunicaciones José Rafael Ferrari (QDDG), en lo que sería el inicio más exitoso del popular equipo capitalino.

David Suazo fue traspasado del Olimpia al Cagliari de Italia en 1999.

Son tantas las exportaciones de futbolistas del Olimpia desde los 70s con Jorge Urquía en el Alavés, Jorge Brand y Miguel Ángel Matamoros en el Mallorca, todos de España, que ahora nos referiremos a las etapas más recientes.

UN MERCADO EUROPEO E IMPORTANTE

Después de la exitosa apertura de la frontera en México el Olimpia logró entrar primero con David Suazo y después con Samuel Caballero a una de las ligas élite en el mundo; la italiana. Con enorme suceso con el atacante, quien no paró de hacer goles con el Cagliari, lo que le valió ser contratado en su momento por el Inter de Milán.



Luego la apertura de mercado con la Liga Premier de Inglaterra con valiosos activos como Wilson Palacios, Maynor Figueroa y Hendry Thomas.



Todas estas negociaciones le generaron milllones de dólares al tricampeón de la Concacaf y con esa reserva, afrontar los grandes desafíos y recesión económica que ha perjudicado el fútbol a nivel mundial.



Antes del inminente fichaje de Jorge Benguché con el Boavista de Portugal, el que falta oficializarse una vez que el futbolista, quien ya viajó, supere los exámenes médicos, el Olimpia estremeció el mercado con el traspaso de Alberth Elis al Monterrey de México, club que lo compró y rápido lo vendió al Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos. Este atacante, seleccionado nacional, dará el salto en los próximos meses a una liga europea intermedia, en la que ya no recibirían beneficios los albos.

Jairo Martínez fue transferido del Motagua al Coventry City de Inglaterra.

En todo esto hay que destacar la cadena de contactos con empresarios de élite que el Olimpia ha cultivado desde los años que ya señalaba, jugando un gran papel el director deportivo Osman Madrid, brazo derecho primero de don Rafael Ferrari y ahora del nuevo rector, Rafael Villleda Ferrari.



El Marathón, en la época dorada de Yankel Rosenthal, debió conformarse con exportar futbolistas al mercado chino y estadounidense, tales como Emil Martínez, Walter "Pery" Martínez, Luis "Bombero "Ramírez y Marvin Chávez.



El Motagua también se abrió el camino con las transacciones a Inglaterra de Iván Guerrero y Jairo Martinez; a Escocia, su mejor operación, con Emilio Izaguirre al Celtic, Víctor "Muma" Bernárdez al Anderlech de Bélgica y Georgie Welcome al Mónaco de Francia.



Lo más reciente el intento fallido con Rubilio Castillo al Tondela de Portugal, club que ha cedido a préstamo a los azules y el zaguero Denil Maldonado al Pachuca de México, donde el seleccionado está viviendo un calvario porque aparentemente el jugador llegó sin su consentimiento.



Para cerrar con los denominados grandes, el Real España no ha tenido muchas transferencias al extranjero. Sin duda que de lo más destacados ha sido el peregrinaje de su gran goleador Carlos Pavón. Las aventuras de Mario Martínez por Europa y en lo de Bryan Acosta al Tenerife el aurinegro no agarró nada porque el futbolista se fue libre.

Con la entrada en vigencia del estatuto del jugador, muchos equipos, no solamente en Honduras, están perdiendo jugadores, debido a que si no los renuevan inteligentemente, estos se van libres, son muchos los casos en Honduras.



Los directivos ahora deben ser muy astutos en arriesgar inversiones para no ver después cómo los futbolistas se van como agentes libres. Eso de blindar futbolistas es una tarea muy complicada para clubes con muchos problemas financieros, como es el caso de Platense y Vida, de los más afectados con la Ley Bosman.



El Olimpia que, por ejemplo, se oxigenará ahora con el traspaso de Benguché, ha sido muy astuto en blindar a una de sus perlas, Carlos Pineda, temiendo perderse un par de millones de dólares si el jugador se va en condición de libre.