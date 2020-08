La inesperada reacción de Neuer tras eliminar al Barcelona de la Champions League

El Bayern Múnich humilló al Barcelona y se clasificó a las semifinales de la Champions League. Tras finalizar el encuentro, varios jugadores del conjunto alemán mostraron su felicidad, aunque el portero Manuel Neuer dijo que estaba un poco ''triste'' por la terrible noche que vivió su compatriota, Marc-André Ter Stegen.

Philippe Coutinho, que está temporada juega cedido por el Barça en el Bayern, no tuvo piedad de sus compañeros marcando un doblete para sentenciar la eliminatoria. ''Fue un partido importante entre dos de los mejores clubes del mundo. Estoy feliz por la clasificación, estamos ilusionados con lo que viene''', dijo el brasileño.

Por su parte, Neuer señaló, en referencia al pulso que mantiene con Ter Stegen por la titularidad en la selección, que ''lo siento un poco por Marc. Sé que no es fácil algo así para un portero. Pero estábamos jugando la Liga de Campeones y esto no tiene nada que ver con la selección''.

Por otro lado, Thomas Muller comentó que ''dominamos brutalmente sobre todo jugando contra la pelota, casi no les dimos espacios. Hicimos lo que queríamos y eso es algo que rara vez se puede decir en un partido de Champions''.

No se compara con el Alemania-Brasil

Interrogado acerca de si el partido le había recordado en algún momento el 7-1 de Alemania ante Brasil en el Mundial 2014, el delantero comentó que ''no'' ya que contra la Canarinha el control del partido no había sido ''tan claro''. ''En 2014 ante Brasil nunca tuvimos el mismo control del partido. Fue algo que pasó, pero no hablemos de eso, hablemos de hoy. Fue una noche especial, el resultado y la manera como jugamos fue especial. Lo mejor fue ver que los jugadores que vienen de suplentes tienen la misma actitud y la misma alegría. Lo importante es hacer lo que queremos en el campo y que todo el mundo vaya hasta el límite''.

Por último, el mediocampista Thiago Alcántara pidió prudencia: ''no hemos ganado nada todavía''. También prefirió no comentar nada del papelón de su exequipo: ''Por respeto a los amigos, al club en el que he estado y a los compañeros de profesión, es un gran club y creo que le podrán dar la vuelta (a la situación)''.