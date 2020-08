Champions League: Manchester City quiere evitar sorpresas ante el Lyon y avanzar a semifinales

Tras eliminar de manera convincente al Real Madrid en octavos de final, el Manchester City está a solo tres partidos de su deseada 'Orejona', pero ante el Lyon, invitado sorpresa en esta fase de la competición, el mensaje de Pep Guardiola ha sido claro: "¡desconfíen!".

Pasar del campeón español, un equipo que nunca había sido eliminado de la Liga de Campeones con Zinedine Zidane en el banquillo, al Lyon, 7º de la última Ligue 1 y que no ha estado en una fiesta así en diez años, tiene todos los elementos para convertirse en un partido trampa. Pero no es así cuando se tiene la experiencia del entrenador español.



Inmediatamente después del partido, Guardiola rebajó el entusiasmo de los periodistas ingleses, que no se creían la suerte de tener que medirse al Lyon, y no a la Juventus, en el duelo por las semifinales.





"Acabo de hablar con mis ojeadores y me han dicho: ¡desconfíen! Me han dicho que en los dos partidos contra la Juventus han sido mucho mejores", avisó.



Un discurso que no dudó en repetir: "Jugamos contra ellos la temporada pasada y perdimos (1-2 en Mánchester) y empatamos (2-2 en Francia), no conseguimos derrotarlos. Es la realidad", recordó.

- Lyon y City con sed de revancha -

"Conozco la experiencia que tienen y su intensidad física, y conozco muy bien a Rudi Garcia y sus capacidades como entrenador", añadió.



Por tanto, desde el bando lionés no se cuenta con un exceso de confianza por parte de los 'citizens'. El OL lo fía todo a la 'Champions' para desquitarse de su decepcionante campaña en Francia.



Un triunfo en la Liga de Campeones es también la única manera de evitar quedarse sin participar en competición europea por primera vez desde la temporada 1996/1997.



¿Será la clasificación arrancada en Turín (1-0, 1-2) un punto de inflexión suficiente para molestar a un City que también está con sed de revancha tras ser vapuleado por el Liverpool en la Premier League?





Nada es seguro, aunque la fórmula de esta 'final a 8' a partido único genera un ambiente copero entre el ogro azul cielo y el 'Pulgarcito' de blanco.



"Todos los partidos son finales, o pasas o te vas", expresó Guardiola tras el duelo contra el Real Madrid recordando que el City "tiene todavía un largo camino" si quiere levantar la 'Orejona' el 23 de agosto.

- El City más preparado -

En caso de eliminar al Lyon, se vería con Bayern de Múnich (ganador por 8-2 en cuartos ante el Barcelona), en la última ronda antes de una eventual final contra el París SG o el RB Leipzig.



Con un Kevin de Bruyne en el mejor momento de su carrera, un Gabriel Jesus cada vez más acertado de cara a puerta y un Aymeric Laporte que ha aportado la solidez defensiva necesaria para no temblar en cada contragolpe, el City nunca ha parecido más preparado.



"Si no gano (la Liga de Campeones) durante el tiempo que me queda aquí, (mi paso) será juzgado como un fracaso, lo sé", dijo el técnico catalán en febrero.



Estos últimos días Guardiola ha intentado deshacerse un poco de esa presión interpretando el papel de entrenador indiferente.



"Por supuesto que vamos a intentar ganar la Liga de Campeones, pero si no es el caso no lo veré como un desastre", aseguró. Pero para el City una eliminación contra el Lyon dejaría mancha.



- Equipos probables:



Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodrigo, Gundogan - Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. DT: Josep Guardiola (ESP)



Lyon: A. Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - Caqueret, Guimaraes, Aouar - Depay, M. Dembélé. DT: Rudi Garcia



Árbitro: Danny Makkelie (NED)