Goretzka, tras humillar al Barcelona en la Champions: ''He disfrutado ver a Messi así''

El Bayern Múnich no tuvo piedad del Barcelona en el campo y tampoco tras finalizar el partido ante los micrófonos. Varios jugadores brindaron declaraciones para valorar el pase a semifinales y algunos fueron consultados por Messi.

La nueva condición que ha impuesto Messi para seguir en el Barcelona

Ese fue el caso del medicoampista Leon Goretzka, una de las grandes figuras del equipo alemán, que fue muy claro a la pregunta de un periodista en zona mixta.

''Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti, ¿te ha dolido verlo así?'', le cuestionaron al jugador, que no se mordió la lengua para responder con un tajante ''no, no me ha dolido. Me lo he pasado bien''.

La respuesta de Goretzka se hizo rapidamente viral en las redes sociales por su contundencia. A Kimmich también le hicieron la misma pregunta y de igual forma respondió con un cortante ''no''.

Desaparecido

Messi volvió a desaparecer en un partido decisivo para el Barcelona y su única de peligro fue un remate al palo en el primer tiempo.

Piqué se ofrece a salir del Barcelona luego de caer en la Champions

En el descanso, con 1-4 en el marcador, Leo estaba abatido, tal y como mostraron las imágenes de ESPN en el túnel de vestuarios. Se pudo ver al argentino cabizbajo y en silencio, mientras Ter Stegen mantenía la mirada perdida en la puerta.