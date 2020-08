Motagua anuncia que hará propuesta de renovación a los jugadores y el que no acepte, saldrá del club

El Motagua tiene planificado inicia la pretemporada el próximo lunes, pero antes de eso, la dirigencia buscará este fin de semana, resolver los contratos vencidos de algunos futbolistas. Pero no todo está claro, se tomarán decisiones en cuanto a ajustes de salario y esto ha generado conflictos entre los futbolistas.

Juan Carlos Suazo, vicepresidente financiero del Motagua, uno de los hombres encargados de mantener en orden los flujos del club, explicó que el presidente del equipo, Eduardo Atala, ya giró órdenes para hacer valer las determinaciones, pues la crisis económica ha pegado duro y se tienen que tomar medidas austeridad.

"La directiva hará una propuesta (a los jugadores) y el que no esté de acuerdo, está libre para poder salir del club", así de clara fue la reacción del dirigente Suazo del Motagua sobre las medidas que tomará el equipo azul para nuevos contratos y reducción de salarios para bajar la planilla debido a la crisis.

Son nueve los futbolistas que no han renovado contrato: Marlon Licona, Kliffox Bernárdez, Félix Crisanto, Emilio Izaguirre, Sergio Peña, Héctor Castellanos, Mathías Galvaliz, Marco Tulio Vega y Roberto Moreira. Estos están en reuniones constantes buscando un acuerdo pero todavía no estampan su rúbrica.

En el ciclón azul han sido claros, ellos ofrecerán lo que tienen a disposición y no van a hipotecar el club, pues muchos patrocinadores se han retirado y quieren mantener las finanzas estables. Suazo manifestó que el futbolista que no llegue a un acuerdo, se le entregarán sus papeles para que busque una mejor oportunidad en otro club.

"Se tuvo una reunión ayer y hoy con la directiva, estamos bastante metidos en el tema, se ha planteado bien las cosas en cuanto a lo que es un torneo de fútbol en medio de una pandemia que nunca se había jugado en la historia de Honduras. Bajo ese esquema hemos planificado y se van a hacer todos los trabajos entre hoy y el domingo para que todo comience el lunes", inició diciendo Juan Carlos Suazo sobre la pretemporada en declaraciones a HRN.

El dirigente fue claro: "Van a ir saliendo situaciones que las iremos haciendo oficial en los programas del Motagua, para saber si un jugador no está de acuerdo con la decisión que ya tomó la junta directiva", manifestó "El Pollo" Suazo.

Y es que desde un inicio de la pandemia, el presidente de Motagua, Eduardo Atala, confesó en una entrevista con DIEZ que se vendría un crisis económica fuerte y los clubes tendrían que tomar medidas para sobrevivir. Ahora esta visión se está haciendo realidad.

"Tuvimos una reunión con la comisión de negociación conformada por los jugadores y se les hizo ver la decisión de la directiva. Don Eduardo Atala les hizo una exposición muy clara sobre la realidad del país. Hay más de 500 mil personas sin empleos, las empresas de las que Motagua obtiene ingresos, estamos sufriendo", declaró Suazo.

"Sábado y domingo nos vamos a dedicar a platicar con los jugadores. Las reglas están claras, y sino, nosotros tenemos una gran responsabilidad de mantener una gran institución del fútbol hondureño y no la vamos a hacer fracasar. Tenemos que tomar decisiones serias".

Si los futbolistas no aceptan rebajas, se irán. "Vamos a hablar personalmente con cada jugador, esa fue la instrucción que dio el presidente Eduardo Atala y allí definiremos quien sigue, quien no, si se va, y el que no acepte, que agarre los papeles y se vaya a otro equipo. No hay otro club mejor que Motagua porque el 20 de octubre jugamos en Concacaf", afirmó Suazo.