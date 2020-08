Mauricio Dubón y los Gigantes vuelven a ser remontados por los Athletics de Oakland

Los Gigantes de San Francisco vuelven a ser vencidos por Oakland Athletics, en un duelo donde el equipo de la bahía tuvo la ventaja hasta la última entrada, pero no pudieron conservarla. Es la séptima derrota en los últimos 10 partidos.



El pelotero sampedrano Mauricio Dubón tuvo un cambio de roles en este encuentro. El hondureño inició jugando como campocorto donde logró hacer un out en la séptima entrada, pero en la siguiente se situó como jardinero central de su equipo que hoy jugaba en feudo local.



Athletics, que son los líderes en la división Oeste de la Liga Americana, tomó la ventaja inicial tras conectar una cuadrangular en la segunda entrada, concretando dos carreras. No fue hasta en el siguiente inning donde los Gigantes se hicieron presente en el partido, respondiendo con un triple que los ponía adelante 3-2.



Los de Oakland empataban en la sexta entrada, pero en la posterior a ella encajaron un jonrón del equipo local, retomando los Gigantes la ventaja, siendo esta por 6-3. Minutos después, Mauricio Dubón conectó un hit por segundo juego consecutivo, subiendo su promedio de bateo a 231.





Finalmente, San Francisco volvió a sufrir un desastroso cierre de partido, encajando dos cuadrangulares en el último inning, poniendo las cosas de cabeza 6-7 para los Gigantes y Mauricio Dubón. Los de la bahía, vuelven a caer de la misma manera como el juego de la noche anterior, donde fueron remontados en último tramo de partido.

¡SON ÚLTIMOS DE SU DIVISIÓN!

Los Gigantes se posicionan en el último lugar en la división Oeste de la Liga Nacional con 8 victorias y 14 derrotas; han perdido cinco encuentros como locales, ganando solamente tres.

Este domingo a las 2.00 de la tarde (hora de Honduras) se enfrentarán de nuevo estos equipos en el último juego de la serie.