Los fiascos más escandalosos en lo que va de la Champions: Varane, Neymar y Sterling como protagonistas

Uno pudo haber evitado la eliminación, otro menos sufrimiento para su equipo y el último de ellos el hecho de cambiarle la historia al partido que más tarde terminó dejando a su equipo fuera de la UEFA Champions League.

La "Final 8" que se disputa en Portugal ha protagonizado momentos icónicos y también embarazoso para algunos futbolistas de las plantillas más caras de Europa que participan en la competencia.

Repasamos lo sucedido con el defensor francés del Real Madrid, Raphael Varane quien realmente no anduvo en su mejor día durante los octavos de final (vuelta). Él protagonizó errores trascendentales que empujaron al equipo inglés a adelantarse en el marcador. Más tarde el equipo de Zidane quedó fuera.

El siguiente protagonista tiene que ver con Neymar. Eso sí, antes de cuestionarlo vamos a mencionar que tuvo un excelente partido en los cuartos de final ante Atalanta, pero tuvo un mano a mano que falló, imperdonable para un jugar de su talla, apenas en el minuto 2 del primer tiempo.

Atalanta se adelantó en el marcador (26), pero no le ajustó para mantener la victoria. Los parisinos terminaron remontando en el tramo final del juego (2-1).

El último de ellos fue Sterling, con el 1-2 en el marcador, perdonó el empate rematando mal una buena asistencia. El futbolista inglés se la perdió con la portería vacía.

Pero no fue el único, su compañero Ederson Moraes también incidió en otra jugada al no detener el esférico, se lo dejó en bandeja a Dembélé que no perdonó.