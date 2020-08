Diego Vázquez sobre una posible huelga en Motagua: "Hay cosas que son internas y cosas que son para fuera"

El Motagua regresó a los trabajos de pretemporada y el técnico argentino, Diego Vázquez, se mostró muy contento de poder reanudar las acciones en el nido.

Sin sorpresas en las incorporaciones, los azules sumaron su segundo día de práctica, pero con ciertas carencias en la parte técnica por el tiempo de inactividad.

"Nos produce una alegría enorme después de estar cinco meses encerrados. Todos están con buen ánimo y para estar estar cinco meses parados, la verdad que los encontramos bien. Lógicamente con alguna imprecisión en algunos trabajos que hicimos ayer y hoy con balón, pero son normales. Al fútbol nadie se olvida de jugar, pero hay que tomar algún ritmo", comentó Vázquez.

En cuanto a la posible llegada de refuerzos al club: "En eso estamos trabajando con los directivos, primero son las renovaciones que están pendientes y luego decidimos si nos quedamos con este plantel o incorporamos otros jugadores".

Diego Vázquez también reveló que estuvo presente en la reunión que convocó la Liga Nacional a los entrenadores de fútbol y directivos.

"Estuvimos reunidos y me parece positivo que nos tomaran en cuenta a los técnicos para la opción de calendario y formatos. Ojalá hubiese sido desde el torneo anterior que lo cambiaron, pero bueno, ya por lo menos avanzamos en eso. Cada equipo tiene sus intereses y nosotros tenemos seis semana para llegar con ritmo a la competencia de Concacaf, mismo que Marathón y Olimpia. Me parece lógica la fecha que puso la Federación", indicó.

Cuando fue consultado si será desventaja iniciar tarde los trabajos de pretemporada.

"Uno o dos días de trabajo cuentan, pero es algo muy subjetivo, no es una gran diferencia porque son dos o tres días. Esperemos compensarla con intensidad y estar a la misma altura cuando comience el torneo".

En cuanto al formato del torneo que le gustaría para este próximo campeonato. "Seguramente lo que yo diga harán lo contrario, mejor me voy a quedar neutro", comentó entre risas.

BERNÁRDEZ REGRESA AL MOTAGUA

Luego de permanecer seis meses en el Real de Minas, el defensa Robel Bernárdez regresará a las filas de las Águilas, pero no se sabe si saldría nuevamente a otro club.

"El caso de Robel (Bernárdez) vuelve porque se terminó el préstamo y vamos a analizar si lo volvemos a prestar. Los otros dos chicos: César Romero y Jean Baptiste todavía continúan"

Y sobre el deseo de ciertos jugadores de salir de la institución para sumar minutos. "A mí nadie me ha venido a decir que lo prestemos. Él (Cristopher Meléndez) no ha pedido nada, es una de las posibilidades que manejamos y que el jugador tenga continuidad, pero es un deseo nuestro y son temas que estamos analizando".

PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LAS ÁGUILAS

El fin de semana salieron rumores que los jugadores del Motagua no están nada contentos con la reducción de los sueldos y que no se les han pagado algunos meses. Se le consultó a Diego Vázquez al respecto.

"Nosotros estamos trabajando, hay algo que es nuevo para todos y por ahí hay cosas que son comentarios. En lo interno hay cosas que son internas y cosas que son para fuera. No sé, la verdad que aquí estamos trabajando con mucha normalidad y lógicamente hay temas que tenemos que resolver, pero vamos trabajar para que todos estén contentos. Todos se presentaron a la pretemporada y están de buen ánimo", explicó.

Y es que uno de los directivos fue directo que no les puede pagar todos los deseos a los jugadores. "Cuando hablan directivos que son aportantes al fútbol hay que escucharlos, respetarlos y tratar de incentivarlos para que sigan estando con nosotros. Nos son muchos los directivos que aportan al fútbol y Juan Carlos es uno de esos. Yo creo que todos tienen un inconveniente y es normal por la situación, pero estamos trabajando bien", se refirió Diego Vázquez.

POSIBLE SALIDA DE OTRO JUGADOR A TALLERES

En las últimas horas también se ha hablado de la posibilidad que un jugador salga a préstamo a las filas de Talleres de Córdoba de Argentina, pero el timonel azul no confirma tal noticia.

"Todavía son rumores, mientras el jugador esté entrenando con nosotros, no tenga un contrato firmado y los pasajes de avión, son solo eso. Oficial no hay nada, sé que hay posibilidades, pero concretas no", dijo Diego Vázquez.

Pero tampoco lo descarta que se pueda ir. "Todavía es una opción. Talleres de Córdoba es un gran equipo, si alguno de los jugadores tiene esa opción y es positiva para Motagua y para él, lógicamente que lo vamos apoyar".

Uno de los jugadores que no se ha unido a los azules es el delantero Josué Villafranca, quien fue operado y ha tenido una recaída en su estado de salud.

"Él tuvo una operación y tuvo un problema, lo volvieron a operar porque tuvo una recaída. Él tiene un tiempo de más de inactividad porque se le complicó la operación. Creo que él estará en inactividad por dos o tres semanas. Una vez que esté bien comenzará con los trabajos".

Diego Vázquez también se pronunció sobre una posible "rebeldía" de seis equipos que se niegan a dar inicio del campeonato de la Liga Nacional.



"Me parece que la Federación ya emitió un comunicado y se deberá empezar. Yo creería que lo deberán de respetar. Entiendo la situación normal que pasan los equipos y la sociedad, espero que estén todos bien lo antes posible para que tengamos fútbol hondureño. No es lo mismo estar viendo fútbol internacional aunque a muchos les guste, lo nuestro hay que valorarlo", finalizó.