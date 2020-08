Samuel Eto'o sobre el 8-2 al Barcelona en Champions League: "Yo tuve la suerte de no estar en el campo"

El "León Indomable", así llamaron durante mucho tiempo al delantero camerunés Samuel Eto'o durante su pasaje destacado en su carrera como futbolista, sobre todo en el Barcelona donde conquistó títulos importantes.

Precisamente por su recorrido en el conjunto catalán es que se convierte en voz autorizada para hablar de las cosas que aquejan al equipo, como la eliminación humillante de la UEFA Champions League ante Bayern Múnich.

Este día le concedió una entrevista a DIEZ con nuestro corresponsal en España, Enzo Olivera, en donde comentó sobre el encuentro en Lisboa, el recambio generacional y su deseo de ser entrenador en el futuro.

"Yo tuve la suerte de no estar en el campo en ese 8-2. No me podía meter en la piel de los chicos que estaban viviéndolo desde el campo. Yo estaba como aficionado detrás de la pantalla y estaba triste, estaba triste de verlo, triste por los chicos y triste por el club", dijo Eto'o sobre el resultado final del encuentro en entrevista vía streaming.

Y agregó: "Pero he jugado al fútbol y siempre pasan cosas que no sabemos explicar, aún buscando las explicaciones, las acepté".

Samuel Eto´o posando con el triplete del Barcelona: Liga, Champions y Copa del Rey

El camerunés fue claro en que "cuando uno juega en el Barcelona siempre tiene que pensar en ganar. Cuando Barcelona le gana al Real Madrid -yo estuve allí en esa victoria el 2-6. Madrid era uno de los mejores equipos y lo sigue demostrando, pero esto es fútbol, hasta los más grandes sufren".

"Ahora le ha tocado al Barcelona vivir un resultado como este. El que no ha jugado no puede entender lo que está viviendo el Barcelona, es normal, porque siempre esperamos que gane. Esto hace que el fútbol sea único porque hasta los más grandes pueden sufrir resultado difíciles".

¿DEBE HABER CAMBIO GENERACIONAL?

Tras el debacle en Champions League, mucho se ha hablado de una barrida con los jugadores veteranos, entre ellos Sergio Busquets, Gerard Piqué o Luis Suárez.

Sobre este último manifestó que "Suárez es uno de los mejores delanteros del mundo, tenemos la suerte de tenerlo. Hoy en día es normal que después de una derrota, por las emociones cada uno saca lo que tiene adentro, pero no podemos perder la cabeza. Son chicos que nos han dado y que nos darán alegría".

Gerard Piqué sale cabizbajo del terreno de juego tras la derrota ante Bayern

Sobre la edad fue claro en que "eso no tiene nada que ver. Yo gané una Champions League con el Inter de Milan con jugadores de 37 años que corrían más que los chavales de 17 años, esto es algo que la gente se mete en la cabeza, pero esto no sirve".

"Cuando tú veías a Dani Alves que pegaba de 12 a 15 kilómetros por partido, tú te preguntabas... cuando tenías a un Córdova, Marco Materazzi o Pátric Viera, tenías tantos jugadores con edades así, pero rendían. Lo que me preocupa es que los chicos tengan ilusión", añadió.

Además, se refirió a Messi. "Tenemos esa suerte de tener a Messi para volver a darle ilusión a la gente".

DESEO DE ENTRENAR

Finalmente, el africano dejó en manifiesto que si en algún momento se dedicase a ser entrenador de fútbol, tendría el deseo de dirigir al Barcelona, el mejor equipo del mundo ante sus ojos.

"Si algún día decido ser entrenador, entrenar al mejor equipo del mundo será una ilusión. Siendo un chico de color que no tenemos muchas oportunidades en este sector, pero he vivido momentos únicos en este club. Por mi manera de ser, lo que quiero es estar por el campo", cerró.

A lo largo de su carrera Samuel conquistó 19 títulos. Entre ellos una medalla olímpica en los JJOO de Sídney y cuatro Champions League (Real Madrid, Barcelona (2) e Inter).