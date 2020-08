Seis clubes sin iniciar pretemporada porque no tienen dinero; Ricardo Elencoff arremete contra Fenafuth

Tras el mandato de Fenafuth, donde de un plumazo autorizó a Liga Nacional iniciar el torneo, aun cuando la mayoría de los equipos no tienen dinero para iniciar la pretemporada, la crisis en lugar de solventarse, se ha agravado, pues seis clubes siguen a la espera del dinero para poder iniciar pretemporada.

Este jueves hay reunión del pleno de Liga Nacional, en la que se espera debatir algunos detalles, pues algunos han considerado que la decisión tomada por Fenafuth, no es la indicada debido a que rompe la autonomía de la liga y mientras no haya fondos, no pueden iniciar. Pedirán que el torneo arranque el próximo 3 de octubre.

Cinco de los seis clubes; Vida, Platense, Real Sociedad, Real de Minas y Honduras Progreso, todavía no saben cuándo arrancan, pues sin dinero no pueden hacer nada. Mientras que el Marathón esta semana pone en marcha la pretemporada y este lunes ya se realizaron algunas pruebas de coroanvirus.

Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad, fue enérgico y se mostró dolido por la forma en que Fenafuth ha tratado a los hombres que ponen plata para poner a funcionar los clubes y denunció que no se quedarán de brazos cruzados.

“Estamos muy tristes por esta conducta de la Fenafuth; creemos que es autoritaria, abusiva e ilegal. Lastimosamente hoy don Jorge Salomón de quien tenía un alto concepto y del abogado José Ernesto Mejía, mostraron su verdadero rostro y las viejas prácticas del pasado que nos llevaron a hechos vergonzosos del fútbol nacional con Alfredo Hawit y el extinto Rafael Leonardo Callejas de quien conocen su historia. No quería creer que ellos, que estuvieron cerca de esas administraciones, tuvieran las mismas maneras de ver el fútbol. Se les dio el voto de confianza y tienen las mismas prácticas que estos señores y lo lamentamos”, comentó Ricardo Elencoff en Freedom Radio de San Pedro Sula.

El presidente del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, fue muy enérgico por las decisiones que tomó la Fenafuth.

Y es que Fenafuth le dio plazo a los clubes de inscribirse en Liga Nacional para participar en el torneo, hasta el 28 de agosto, de no hacerlo, quedarían desafiliados y en su lugar invitarán a equipos de la Liga de Ascenso que quieran participar.

“Creo han cometido un erro (Fenafuth). Están vulnerando la institucionalidad de la Liga Nacional y en lugar de unirnos, nos están separando más. No es con caprichos que vamos a construir. En el mundo entero la pandemia cambió todo, no es posible que hoy las autoridades no se den cuenta que el impacto es enorme. Lo que se viene es terrible, ya comenzó en Francia una segunda ola de contagios y hoy nos ordenan iniciar un torneo con un comunicado que tiene vicios de nulidad según especialistas en temas deportivos y lo vamos a hacer saber en la nueva reunión de la junta directiva de Liga Nacional”, dijo don Ricardo.

Y es que en esa reunión, se espera que se les diga a los equipos si el Banco donde gestionó el préstamo la Liga Nacional, lo aprobó, así como el dinero de FIFA. Esto hará de la reunión una contienda, pues no hay voces de unidad, solo de ordenanza.

“Es increíble que jueguen a decirnos a la gente del fútbol que nos van a dar 75 mil dólares, porque a los equipos pequeños no nos van a dar 75 mil dólares. Nos van a dar 60 mil, porque de ese dinero, nos quitarán cinco mil para la Liga, además de esos 70 mil, nos quitarán un millón de lempiras para guardárselos como garantía si nosotros no le pagamos a los jugadores y ellos les pagarían. Esto es una burla y yo me siento triste. Vamos a convocar una asamblea en Real Sociedad para ver qué decisión tomamos. Es mejor dar un paso al costado y no que nos obliguen a exponer la vida de los futbolistas y sus familias”, denunció el presidente del equipo de Tocoa.