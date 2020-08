Honduras iniciará jugando de visita sus primeros dos partidos de octagonal rumbo a Qatar

¡Buenos días, bienvenidos al sorteo de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022!

Atención, así será la primera jornada de la octagonal rumbo a Qatar. Honduras de visita.

Jornada 1

1. Ganador B vs E vs 2 Honduras

3. Ganador A vs F vs 4. EUA

5. Ganador C vs D vs 6. Costa Rica

7. México vs 8. Jamaica

11.30 am. Atención. La Selección de Honduras comienza la eliminatoria jugando fuera de casa. Será contra el ganador de la pentagonal B o C. En el tercer partido, será en casa frente a Estados Unidos.

11.26 am. Ahora viene el sorteo de la pentagonal final y Honduras conocerá sus rivales.

11.24 am: Definidas las pentagonales de la fase previa de las eliminatorias de Concacaf.

GRUPO A

El Salvador

Antigua y Barbuda

Granada

Monserrat

Islas Vírgenes estadounidenses

GRUPO B

Canadá

Surinán

Bermuda

Islas Caymán

Aruba

GRUPO C

Curazao

Guatemala

San Vicente y Granadinas

Cuba

Islas Vírgines Británicas

GRUPO D

Panamá

República Dominicana

Barbados

Dominica

Anguila

GRUPO E

Haití

Nicaragua

Beliza

Santa Lucía

Islas Turcas y Caicos

GRUPO F

Trinidad y Tobago

Saint Kitts y Nieves

Guyana

Puerto Rico

Bahamas

11:11 am. Esos cabezas de serie son: El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago.

11.10 am En estos momentos se explica cómo será el sorteo. Se iniciará primero con los bombos de las pentagonales. Se van a definir las posiciones de los cabezas de serie de la fase previa.

"Como adoro mi país, después de 28 años nos clasificamos a nuestro segundo mundial (Sudáfrica 2010), siempre tenemos en mente la clasificación y la sacamos en el Azteca… nosotros la última vez lo logramos en El Salvador”, dice David Suazo.

11.00 am. Comienza el sorteo de Concacaf. El hondureño David Suazo será uno de los encargados de sacar las bolitas para definir los cruces.

10.59 am. Ya está todo listo en Zúrich, Suiza donde se realizará el sorteo. Hay que recordar que el equipo nacional comenzará a competir hasta junio de 2021 en la octagonal.

REPASAMOS LOS BOMBOS PARA DEFINIR LAS PENTAGONALES

BOMBO 1: El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago. (Serán cabezas de serie).

BOMBO 2: Antigua y Barbuda, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Nicaragua, República Dominicana

BOMBO 3: Granada, Barbados, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, Belice

BOMBO 4: Santa Lucía, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán

BOMBO 5: Bahamas, Aruba, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Islas Vírgenes Británicas, Anguila

SORTEO PARA LA OCTAGONAL

BOMBO 1: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Ganador 1, Ganador 2, Ganador 3.

BOMBO 2: Posiciones 1,2,3,4,5,6,7,8.