Así quedaron los grupos de la ronda previa de la eliminatoria de la Concacaf

Follow @GustavoRocaGOL

Las selecciones de Centroamérica como El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Belice conocieron sus rivales en la fase previa a la octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Canadá, que se prevé sea una selección fuerte en esta eliminatoria, es otra que supo cómo jugará sus primeros encuentros en la ronda previa.

La escuadra salvadoreña quedó en el Grupo A donde el rival más fuerte, en papel, es Granada. La Canadá de Alphonso Davies jugará frente a Surinam, Bermuda, Islas Caimán y Aruba.

Los de Amarini Villatoro, Guatemala, está en el Grupo C con Curazao como rival fuerte, aparte de San Vicente y Granadinas, Cuba e Islas Vírgines Británicas.

Panamá, selección dirigida por el danés Cristiansen, se ubicó en el Grupo D con

República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila.

¿CÓMO SE JUEGA?

Estas naciones jugarán cuatro partidos; dos de local y dos de visita, dichos encuentros a disputarse en octubre (8 y 11) y noviembre (14 y 17) de 2020. Los seis países que ganen su grupo avanzarán a una segunda ronda y chocarán en juegos de ida y vuelta en marzo de 2021.

-Primer lugar del grupo A vs Primer lugar del Grupo F



-Primer lugar del grupo B vs Primer lugar del Grupo E



-Primer lugar del grupo C vs Primer lugar del Grupo D



Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 donde ya están México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

Alphonso Davies será uno de los atractivos de la eliminatoria mundialistas.

LOS GRUPOS DE LA RONDA PREVIA DE LA OCTAGONAL:

GRUPO A

El Salvador

Antigua y Barbuda

Granada

Montserrat

Islas Vírgenes Estadounidenses



GRUPO B

Canadá

Surinam

Bermuda

Islas Caimán

Aruba



GRUPO C

Curazao

Guatemala

San Vicente y las Granadinas

Cuba

Islas Vírgenes Británicas



GRUPO D

Panamá

República Dominicana

Barbados

Dominica

Anguila



GRUPO E

Haití

Nicaragua

Belize

Santa Lucía

Islas Turcas y Caicos



GRUPO F

Trinidad y Tobago

San Cristóbal y Nieves

Guyana

Puerto Rico

Bahamas