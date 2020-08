Real Madrid mueve el mercado: Los fichajes, bajas y cesiones confirmadas para el 2020-21

Follow @GustavoRocaGOL

Real Madrid ha trabajado en este mercado de fichajes. El equipo que preside Florentino Pérez no ha hecho fichajes fuera del club, es decir, las dos únicas nuevas caras confirmadas para la próxima temporada son jugadores que regresan de préstamo a petición de Zinedine Zidane como Odegaard y Lunin.



El equipo español todavía no abre la chequera, aunque sabe que tiene que reforzar su plantilla para competir al más alto nivel la próxima temporada y más cuando sabe que se le irán nombres pesados como James Rodríguez, por ejemplo, independientemente que no contaba para Zidane.



Hay jugadores de nombres interesantes que retornan a la disciplina madridista como Dani Ceballos, que de una amplia lista es el que tiene posibilidades de quedarse pese a su mala relación con 'Zizou'. Luego están Odriozola, Reguilón o Borja Mayoral que deberán salir nuevamente a préstamo.





Con respecto a las ventas, Real Madrid ya ha recibido 63 millones de euros en ventas luego de soltar al marroquí Achraf Hakimi al Inter de Milan por 54 MDE y tres ventas más a clubes españoles. Luca Zidane, portero que estuvo cedido al Racing de Santander es el único que sale por finalizar contrato con la entidad madridista. No fue renovado.

Fichajes oficiales del Real Madrid 2020-2021:

Martin Odegaard (Regresa de préstamo con Real Sociedad)

Andriy Lunin (Regresa de préstamo con Real Oviedo)

Regresan de préstamo pero tienen pocas posibilidades de quedarse:

Dani Ceballos (Regresa de préstamo con Arsenal)

Álvaro Odriozola (Regresa de préstamo con Bayern Munich

Sergio Reguilón (Regresa de préstamo con Sevilla)

Óscar Rodríguez (Regresa de préstamo con Leganés)

Alberto Soro (Regresa de préstamo con Zaragoza)

Borja Mayoral (Regresa de préstamo con Levante)

Jugadores prestados del Real Madrid para la temporada 2020-2021:

Take Kubo (Cedido al Villarreal)

Jesús Vallejo (Cedido al Granada)

Sergio Díaz (Cedido al América, México)

Reinier Jesús (Cedido al Borussia Dortmund)

Manu Hernando (Cedido al Ponferradina)

Achraf Hakimi fue vendido al Inter de Milan tras un año excelente en el Borussia Dortmund, donde estuvo cedido.

Jugadores que podrían salir a préstamo o por venta:

Gareth Bale

James Rodríguez

Brahim Díaz

Isco

Nacho Fernández

Martín Calderón

Bajas oficiales del Real Madrid para la temporada 2020-2021

Javi Sánchez (Vendido al Valladolid por 3 MDE)

Achraf Hakimi (Vendido al Inter de Milan por 54 MDE)

Dani Gómez (Vendido al Levante por 2.5 MDE)

Jorge de Frutos (Vendido al Levante por 2.5 MDE)

Luca Zidane (Fin de contrato)

Alphonse Areola (Fin de préstamo con PSG)