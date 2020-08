Temores, precauciones y responsabilidad: Así viven cada entreno los jugadores del Olimpia  

El retorno a los trabajos de pretemporada en los equipos de la Liga Nacional se ha vuelto enmarcada en un ambiente de mucha cautela y regido por muchas normas de bioseguridad que se deben cumplir para evitar contagios de coronavirus.

En el Olimpia se ha podido observar un ambiente de mucha precaución, temor y responsabilidad en sus integrantes: cuerpo técnico, jugadores y equipo de utilería para evitar posibles contagios.



A pesar de todas la medidas de bioseguridad que hay en el campamento merengue, donde se desinfectan balones, instrumentos de trabajo, uso de mascarilla, gel, toma de temperatura y el debido distanciamiento, pero los jugadores guardan cierto temor al riesgo.



"Siempre va existir algo de preocupación, lo hemos hablado entre los compañeros y varios tenemos familias, algunos tienen hijos, esposas, mamás y sabemos que hoy más que nunca tenemos que ser compañeros. Toca hacer el entreno invisible en la casa, cuidarnos y salir a lo necesario, ya que me debo cuidar yo y a los compañeros porque no queremos que hayan infectados", contó Edrick Menjívar, portero merengue.

Los jugadores están sabidos que deben estar haciendo uso constante del gel durante los trabajos de la pretemporada.



Pero como todo club responsable de los compromisos que tiene por delante, el cuerpo técnico siempre les enfatiza las medidas del distanciamiento que se deben cumplir en un grupo que se ha regido el buen ambiente.



"Nos piden el distanciamiento, que no estemos cerca de los compañeros y eso lo tomamos mucho en cuenta para estar tranquilos", confirmó Maylor Núñez, defensa de los blancos.



Y es que los futbolistas son conscientes del riesgo que tienen cada día al ir a entrenar y luego regresar a sus casas, donde hay familias que los esperan y no quieren llevarles el virus.



"Somos conscientes de lo que está pasando en el país con las enfermedades y está en nosotros cuidarnos para no llevar ese virus a la casa", agregó Núñez.

Los balones son desinfectados todos los días antes y después del uso en cada entrenamiento en el conjunto merengue.

Edrick Menjívar, meta del Olimpia, espera que al regresar el resto de los clubes a los trabajos de pretemporada, todos tengan presente el debido cuidado para evitar brotes de contagios.



"Estoy seguro que cuando arranquen los otros equipos van a tomar las mismas precauciones, ya que tenemos cinco meses parados y no queremos que por algunos infectados se vuelva a parar la liga".

El técnico Pedro Troglio es uno de los primeros en dar el ejemplo de las medidas de bioseguridad que se deben tener en el equipo.

El Olimpia suma seis días de trabajo de pretemporada y los jugadores siguen manteniendo respetando el protocolo de bioseguridad para no tener ningún caso positivo de covid-19.