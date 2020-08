El Blog de Kike Lanza: Otra vez el CDS Vida de La Ceiba con nuevo amo

Cuando uno inicia a tener razón del fútbol y hablo de los equipos hondureños, empezamos a tener simpatía por equipos pequeños y luego nos aferramos a los equipos grandes y escogemos uno. A la mayoría nos pasó.

Ver más: El nuevo cuerpo técnico del CDS Vida comandado por 'Primi' Maradiaga

Uno de los equipos más queridos de nuestro país es el Club Deportivo y Social Vida.

Podemos ser seguidores del Olimpia, Motagua, Real España, Marathón u otros, pero siempre hay un equipo pequeño al que le tenemos empatía, cariño y a veces hasta lástima cuando las cosas les va mal, son las emociones del fútbol y el Vida no solo es querido por los ceibenñs, también a nivel nacional.



En mi caso le tengo mucho cariño al Vida, la razón es porque mi familia en La Ceiba son puro Vida papa. Y además por el nombre, el Vida es vida, ningún equipo en el mundo se llama Vida, solo el de La Ceiba.



Futbolísticamente este equipo tiene alguna historia que valorar, fundado en 1940, campeón en dos ocasiones del fútbol catracho 1981 y 1983, ha participado en Liga Concacaf, cuna de leyendas futbolistas: Carlos Alvarado, Gorcha Collins, “La Bomba” Hinds, Wilson Omar Reyes, el gran “Macho” Figueroa, “Palanca” Mendoza, Matilde Lacayo, algunos más recientes, Ricardo Canales, Rubilio Castillo, Orlin Peralta, Arnold Peralta (QDDG), Jerry Bengtson, Romell Quioto y alguno más. Para muchos el equipo “cocotero” es el quinto grande del fútbol hondureño.

La venta pasada la peor decision administrativa...

El reciente de este equipo, y hablemos de los últimos 5 años para poner una referencia, han sido tiempos difíciles, administrativamente un desastre, deudas, demandas, malos torneos, los activos del club mal negociados, su sede es la riña del día y así muchas situaciones más. Evidentemente, todo este entorno no es el ideal para que una institución deportiva tenga buena imagen y pueda tener el mejor ambiente parta competir. Todo esto debe cambiar.



Hace un año el equipo fue cedido a un empresario salvadoreño, creo desde mi punto de vista, una de las terribles desiciones administrativas del equipo rojo en su hostería, no señalo culpables, no estoy señalando al señor Roberto Dip y tampoco al señor Romero, hablo en relación al producto final de esta operación. El Vida quedó noqueado, insolvente, golpeado y más allá del esfuerzo que hace el señor Dip este equipo tiene serios problemas económicos.

Considero el equipo más popular de La Ceiba no merece estos tratos. Pero parece la historia de venderlo al equipo como un saco de papa continua, es como una moda, un estilo en La Ceiba. ¿No era el momento de que las fuerzas vivas de la ciudad lo retomaran?, ¿No era el momento para que la alcaldía pusiera de su parte?, Y la afición... ¿qué hace la afición por su equipo? Preguntas que quedarán sin respuesta porque una nueva venta ha sido consumada.



Ahora otro EMPRESARIO, otro AMO...



Es una realidad que ahora el Vida pertenece a otro dueño, a otro empresario. Se conoce muy poco del señor Luis Cruz, empresario en los EEUU, hombre de mucho trabajo, de negocios, empresas, hombre de fútbol, parece ser es propietario de un equipo en Portugal.



Bueno, no estamos para saber tanto o más del nuevo dueño del Vida, lo que uno puede esperar esta vez, de la nueva venta del equipo “cocotero” es que todo camine bien, que los acuerdos sean esta vez cumplidos y que sean sanos y honorables.

Al final en este tipo de negociaciones llevan por delante la bandera del fútbol hondureño. Este fútbol que cada vez se cae a pedazos, que está en crisis hace muchos años, bajo esta realidad, uno espera de los nuevos inversionistas, aportes y benéficos para el crecimiento de este deporte. Ademas no es cualquier equipo de Honduras al que compraron o vendieron, el Vida merece ser bien tratado y manejado.



Yo, lógicamente le daré le beneficio de la duda al nuevo jefe rojo, la referencias son buenas, las intenciones también, los objetivos son para cosas grandes, lo demuestra el cuerpo técnico contratado, la gerencia deportiva lleva nueva sangre, parece la plataforma a simple vista es de gente seria y eso crea buena expectativa. Además me comentaron el señor Cruz tiene orígenes olanchanos, y bueno, los olanchanos somos gente buena y grande.



Lo que uno como prensa protectora del futbol hondureño espera de esta operación:



-Mucha seriedad y compromiso

-Responsabilidad

-Administración pofesional

-Tiempo y dedicación

-Amor e identidad al Club por parte del señor Cruz

-Pagos a tiempo a plantel y Cuerpo Técnico

-Logística de primera

-Proyectos de desarrollo para el Club

-Modernización del Club



La operación está servida, no hay vuelta atrás. Ahora a toda la gente y afición cocotera les queda nada mas apoyar en la buenas y en las no tan buenas. Tendrán y estarán dirigidos por un excelente cuerpo técnico, no tienen una varita mágica pero sí mucha buena trayectoria: Ramón Maradiaga es un hombre de trabajo serio y professional, Nerlyn Membreño un hombre de fútbol con mucho conocimiento y carácter, Jairo Martínez también hombre de fútbol pero a otra faceta, seguro lo hará muy bien.



El CDS VIDA tiene todo servido para el éxito, al menos en el papel así parece. Los deseos, por ser un equipo querido, es que todo le salga bien esta vez con su nuevo Gran Jefe.



Saludos cocoteros



La seguimos en twitter @kikelanza10



Mucha agua y jabón, gel, mascarilla permanente y bueno lo mejor es quedarse en casa...