Liga Nacional está discutiendo temas económicos; seis clubes no pueden iniciar pretemporada

Con una agenda definida, la Liga Nacional está reunida buscando dar salida a la crisis que ha venido enfrentando, misma en la que tuvo que intervenir la Fenafuth para ordenar a los clubes iniciar el campeonato. La la mayoría no arrancan pretemporada porque no hay dinero.

La novedad es que en esta reunión están representados todos los equipos y hay algunos presidentes que buscarán dar una mano en cuanto a los temas. La agenda comprende dar una solución a la parte económica, pues si no hay dinero, seis equipos no pueden arrancar.

Para eso, se pedirá a la presidencia de Liga Nacional, el informe sobre el préstamo que están solicitando en un banco nacional, para que puedan correr con algunos gastos; además se pedirá informe a Fenafuth sobre cuándo se depositarán los 750 mil dólares que dio la FIFA.

El presidente del Real España, Elías Burbara, comentó que esperan por fin llegar a un acuerdo los 10 equipos, pues los clubes Marathón, Vida, Platense, Real Sociedad, Real de Minas y Honduras Progreso, han estado luchando para que se les de un trato en conjunto y no se gobierne de forma sectorial.

Uno de los últimos temas que se tocará es el de asuntos varios; allí discutirán si se pude cambiar la fecha de inicio del campeonato para el 3 de octubre y no el 26 de septiembre, pues algunos equipos todavía no tienen entrenador, además no han conformado las plantillas de jugadores, pues en su mayoría terminaron contrato.

Por ahora solo los cuatro grandes han definido un rumbo iniciando pretemporada. Olimpia, Motagua y Real España ya están trabajando, mientras que Marathón realizó ayer exámenes de coronavirus PCR y se declara listo, solo esperan cuadrar algunos detalles para iniciar los acondicionamientos en su sede.

AGENDA QUE ESTÁN TRATANDO

1. Comprobación quórum

2. Apertura de la sesión

3. Lectura correspondencia

4. Informe sobre préstamo Banco Ficohsa

5. Informe sobre ayuda FIFA Covid-19 (750 mil dólares)

6. Discusión y determinación sobre uso de fondos Copa Presidente

7. Lectura y discusión de Comunicado de Fenafuth

8. Asuntos Varios

9. Cierre de la sesión.