Wilmer Crisanto habla de su nuevo físico en Motagua y de la posible llegada de Luis Garrido

Motagua trabaja al cien por ciento con el objetivo de llegar de la mejor manera al torneo de la Liga de Concacaf y también al arranque de la Liga Nacional.

Wilmer Crisanto atendió hoy a los medios vía "Zoom" y habló de cómo avanzan los entrenamientos.

“Los trabajos han sido muy fuertes en el inicio, al grupo es de felicitarlo, hay un buen profesionalismo. Estamos agredecidos con el equipo por la parte logística, que hasta el día de hoy nos están dando un cuidado sumamente muy responsable. Esto va de la mano de todos, de la junta directiva, entrenadores y jugadores”, dijo Crisanto.

Ver: Altas y bajas para el torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional

Por otra parte, el lateral de los azules ha sorprendido a todos en la pretemporada por su nuevo físico, donde claramente muestra que ha perdido mucho peso.

“La responsabilidad era poder obtener el estado físico que yo quería y que me venían pidiendo. Mis compañeros y el cuerpo técnico estaban contentos por haber obtenido lo que, como te repito, días atrás me venían pidiendo. Me siento más tranquilo, más contento porque sabes de la cantidad de peso que bajé durante este tiempo, más el trabajo de ahora se va sumando, he alcanzado un nivel más adecuado. El trabajo que he venido haciendo no se compara a los que se hace en grupo”, explicó.

Sobre si considera que su peso ha sido un factor para no mostrar su mejor nivel años atrás, esto remarcó: “Es fácil venir y señalar a alguien cuando las cosas no se están dando, el primero que se señaló aquí fui yo. Yo he venido fallando, cometiendo errores, este es el primer cambio que debe hacer uno. Si están bien contentos por cómo regresé al equipo, por cómo me están viendo, uno recupera muchas cosas que había perdido y hoy en día se están volviendo a ver”.

EL CASO DE GARRIDO

Uno de los hombres que ha sido clave para que Wilmer Crisanto mejorara su físico, ese fue Luis Garrido.

Y es que Crisanto recibió un plan fitness por parte de Garrido y a partir de ahí, el futbolista de Motagua perdió muchas libras.

Entre ambos hay una amistad y Crisanto fue preguntado sobre si ha logrado convencer a Luis Garrido para que este juegue con Motagua.

“No te puedo contestar eso porque yo no soy directivo para convencerlo. Todo jugador que recibe un contrato o una buena propuesta está anuente a poder ver qué le puede salir bien. Creo que desde que él estuvo la primera vez tiene las ganas de poder estar en la institución, pero como te digo no me compete a mí preguntarle o decirle. Es cierto, quién no quisiera tener a Garrido, pero no depende de mí”, aclaró.

Por último habló de su sana competencia que habrá con Félix Crisanto y Kevin López por esa banda derecha.

“Siempre ha estado la competencia, pero sabemos que primero es Motagua y después Motagua. Aquí no dependía de si yo me llamara Wilmer Crisanto. Siempre lo he dicho, pese al rendimiento de Kevin López y al rendimiento de Félix, yo también le estoy pisando los talones sea con 210, 190 o 180 libras, nunca traté de regalar, hoy estoy contento porque me siento bien y los minutos que se me puedan dar dependerá de mí".