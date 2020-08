Héctor Castellanos a la Liga Nacional: "El cambio de formato sería muy bueno"

Héctor Castellanos fue otro de los jugadores de Motagua que habló hoy vía "Zoom" y repasó el tema de su contrato, la rebaja salarial y el tema del formato para el nuevo torneo Apertura de la Liga Nacional.

En primera instancia contó cómo avanzan los trabajos de pretemporada en el azul en medio de la pandemia.

“Esto ha cambiado totalmente, nadie estaba preparado para esto, pero tenemos que acostumbrarnos, creo que hemos arrancado bien, el club ha hecho un gran esfuerzo para tomar todas las medidas de bioseguridad y estamos contentos por poder empezar de nuevo a entrenar, ya que estuvimos parados cinco meses”, expresó.

Ver: Las altas y bajas para el torneo Apertura de la Liga Nacional

En relación a la renovación de su contrato con Motagua, Castellanos afirmó que fue por tres años más.

“Aquí todo ha estado normal gracias a Dios, estamos muy contentos porque sí llegamos a un acuerdo con la junta directiva, la verdad que eso se resolvió en un rato, rápido, no tuvimos mayor problema en ponernos de acuerdo gracias a Dios. Yo me presenté a entrenar porque sabía que el equipo quería que yo siguiera, se me había dicho desde el torneo pasado”, contó.

Sobre el hecho de que algunos jugadores no están aceptando renovar contrato debido a una rebaja de salario, Héctor Castellanos expresó: “Por ahí salieron algunas especulaciones, pero se queda en eso, aquí gracias a Dios estamos bien, contentos de estar entrenando de nuevo, estamos pensando ya en el torneo de Concacaf, que es el que tenemos más pronto, ya hay fechas. Hemos arrancado al 100% desde el primer día”, respondió.

Castellanos no dejó muy claro sobre si hubo ajuste en salarios para los jugadores del Motagua por la crisis del coronavirus y le volvieron a consultar sobre el tema.

“La verdad llegamos a un arreglo donde ambas partes quedamos satisfechas, por ahí sabemos que no es la mejor situación la que estamos pasando, no solo en Honduras sino en todo el mundo, se llegó a un arreglo por cuestión de un tiempo, pero como te digo estamos contentos, gracias a Dios la directiva se ha hecho responsable y no está cumpliendo con todo”, dijo el volante de las águilas.

La cláusula y cambio de formato

Siempre sobre su contrato, Castellanos reveló que hay una cláusula para poder salir de Motagua en caso de llegar una oferta del extranjero.

“Llegamos a un acuerdo de poner un cláusula de rescisión, por eso nosotros llevamos tres años acá, nos sentimos bien, hemos ganado muchas cosas con el club, vamos a seguir trabajando fuerte con Motagua hasta que se de la oportunidad de salir al extranjero”.

Por último, le preguntaron sobre si los futbolistas de Motagua esperan un cambio de formato para el Apertura 2020.

“El cambio sería bueno porque el formato que se está jugando, de la pentagonal, hay cuestiones con las que no estamos muy de acuerdo, algunos clubes por ahí que están con aspiraciones a quedar en primer lugar ya no compiten al cien por ciento (cuando lo logran), sería bueno que cambiaran formato", concluyó.