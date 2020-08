Primitivo Maradiaga asume el mando del Vida y confirma las primeras dos bajas de cara al Apertura

El técnico Ramón "Primitivo" Maradiaga asumió el mando en Vida y ya comenzó a diseñar la plantilla para el torneo Apertura 2020 y confirmó las primeras dos bajas.

Altas y bajas para el Apertura 2020: Vida con nuevo cuerpo técnico y Olimpia se queda sin su goleador

"No es que vamos a venir a descarrilar todo y decir esto no sirve y comenzar todo de abajo. Hay una base, están los dos guardametas como (Ricardo) Canales y el mismo (José) Mendoza. La base de la defensa en el caso de Carlos Meléndez, Wisdom Quayé, Carlos Sánchez. Denis Meléndez en el medio campo, adelante tenemos a (Alexander) Maximimo Aguilar, Luis Palma y César Guillén", contó Primi al programa Panorama Deportivo.

El estratega reveló que ya comenzaron pláticas con Marvin "La Flecha" Bernárdez para renovar su contrato.

"Hoy hablamos con Marvin Bernárdez a ver si está dispuesto. Está sin contrato, pero tiene agente. Él ya nos dijo que tiene una posibilidad en el exterior, nos hizo una cosa (propuesta). Le dije: "si te vas a quedar va a ser hasta el final y si no estás, el equipo va a recibir algo. No es decir que te voy a preparar y te vas. En esos casos estamos claros que los objetivos van en esa línea".

Lo invitaron a observar entrenos de la Juventus y la posibilidad de dirigir en España

El inversionista Luis Cruz tiene una estrecha amistad con un agente portugués y este había invitado al timonel a observar los entrenamientos de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Incluso le habló de la posibilidad de dirigir en Tercera División de España.

"Lo voy a mencionar, me había invitado a ir a los entrenamientos de la Juventus porque tiene una relación con ese equipo. Inclusive hablamos de la posibilidad de poder ir un equipo en Tercera División de España para dirigir. La idea es potenciar jugadores que tengan una edad adecuada para cederlos al exterior y a los equipos de liga, para que haya una remuneración para el equipo".

Confirma las primeras bajas

En la plática la consultaron si en sus planes están Jairo Puerto, Oscar Salas y Ovidio Lanza.

"Con Jairo hablamos ayer. Está en Estados Unidos y le dije que lo tenía en los planes, pero para mí es importante que cuando iniciemos esté acá. Si no viene para la hora de inicio, no va a estar porque no vamos a estar incorporando jugadores, salvo que sean excepciones".

Y agregó: "Lo de Salas tenemos entendido que tiene, al igual que Ovidio Lanza, un finiquito y prefiero otro tipo de jugador en la posición que manejan Salas y Lanza. En este momento sí digo que Salas está descartado al igual que Lanza. Alexander Aguilar está hasta el momento, falta la propuesta del club y ver si hay aceptación".

Sin embargo, el representante de Salas, aseguró que el futbolista todavía tiene contrato y no le han comunicado nada hasta el momento.

Liga Nacional se encuentra reunida cerrando los últimos detalles para luego definir fecha de arranque del torneo. Pase lo que pase, Maradiaga está listo para iniciar el lunes la pretemporada.

¿Marcelo Canales?:

Me di cuenta que no sigue en Motagua, de momento no está en mente. Primero lo que está en casa.

Apostará por el hijo del Cuervo Maradiaga:

"Hay un cipote que nos han hablado bien, es hijo de Ronald Maradiaga, debo verlo. De parte de nosotros va a tener el apoyo para potenciarlo".

Las zonas que buscan reforzar:

"Ya lo hablamos con Jairo (Martínez), necesitamos por lo menos dos o tres centrales que llenen las condiciones, primero nacionales. Ya tenemos nombres. Hay posibilidades de lateral izquierdo. El argentino (Jonathan) Mazzola, tengo que verlo si entra.