Luis Cruz, inversionista del Vida: “Desde hace dos año estuve tratando de conseguir un club en Honduras"

El Vida tiene aire nuevo. Un nuevo inversionista llegó para inyectarle fondos y buscar sacarle los réditos. Se trata del empresario hondureño de la construcción, Luis Cruz, quien radica en Miami, Estados Unidos y cuenta en DIEZ sus expectativas.

Cruz es nacido en Valle, criado en Olancho, pero los últimos 19 años de su vida, los ha vivido en la ciudad del sol, Miami, desde donde estará monitoreando su proyecto, el que contará con Primi Maradiaga como entrenador y como presidente ejecutivo, el portugués José Almeira Santos.

“El profesor Maradiaga ya está instalado en La Ceiba, nosotros ya estamos en el país, preparándonos para que las personas que estén frente a la negociación nos den la autorización de cuándo comenzamos a trabajar que es lo que necesitamos”, comenzó diciendo a DIEZ el nuevo aportante del cuadro cocotero.

¿Cuál es su proyecto con el Vida?

Los planes son hacer del equipo varias cosas, pero es paso a paso. Hay que comenzar a trabajar y buscar lo que queremos hacer del equipo.

Me imagino que su idea es hacer del Vida un equipo que compita con los grandes.

Bueno, al final competimos 11 contra 11 y hay que respetar a todos los adversarios, a los grandes y chicos, todos estamos en la misma posición.

¿Cuál es el plan principal que tienen con el Vida?

Nosotros estamos aquí para trabajar con el equipo, queremos competir desde el principio.

El Vida ha sido un equipo que forma muchos jugadores y seguramente su proyecto va en esa dirección.

Tenemos que trabajar las fuerzas básicas que es lo más importante y de allí el trabajo. Tenemos un buen cuerpo técnico y directivos que esperamos que todo nos salga bien.

¿Le ha dado todo el respaldo a Primi Maradiaga en su proyecto?

Exacto. Primi tiene todo nuestro respaldo, creemos en la capacidad de él y eso es lo más importante.

¿Qué es lo último que sabe del inicio del campeonato, porque el Vida había estado con algunas complicaciones anteriormente?

Ayer estuvimos en una junta con los otros seis presidentes de los equipos que están en la negociación. Yo les dije que estaba para apoyarlos en lo que sea, pero ellos tienen que llegar a un acuerdo. Cuando ellos estén listos, nosotros también estamos.

¿Tiene planes de traer refuerzos extranjeros al club?

Por los momentos arrancamos con lo que hay en el plantel y sumaremos unos tres o cuatro refuerzos que Jairo Martínez está negociando. Tenemos extranjeros para traer pero no creo que sea posible en esta temporada, pero enero estarían viajando. Ahora la situación no es nada fácil para traer un jugador. Tengo dos futbolistas de Colombia listos para viajar, pero no hay vuelos para poder salir y llegarían tarde y tenemos que trabajar con lo que tenemos.

La idea es hacer del Vida una empresa, poder sacarle buenos réditos a la inversión.

Yo no hablo de periodos anteriores, el trabajo de nosotros es el que vamos a realizar, queremos hacer las cosas bien. Estamos aquí para trabajar.

¿Qué conoce del fútbol de Honduras?

Lo sigo siempre, estamos pendientes de lo que pasa en el país, pero ahora más que nunca tenemos que estar al tanto de todo.

¿Qué piensa de la plaza de La Ceiba para decantarse e invertir en un club de Liga Nacional?

Pues creo que es una de las mejores plazas y por eso firmamos el contrato de que el equipo no sale de la ciudad y creemos que vamos a tener el apoyo total de la afición y esperamos hacer las cosas bien.

¿Cómo está la situación con la junta directiva porque el Vida es una sociedad; le darán el apoyo para que tome decisiones?

Estamos en un periodo de transición, esperamos la próxima temporada ya poder tener control total del equipo. Ahora ellos nos van a respaldar, estamos para tomar las decisiones y vamos a trabajar junto a ellos y esa es la línea que tenemos que trabajar.

¿Usted es un empresario de la construcción, esas son sus empresas?

Sí, en eso trabajamos desde hace muchos años, lo seguimos haciendo. El fútbol también nos apasiona, me encanta y estamos aquí listos para trabajar.

¿Me imagino que su empresa será una de las marcas patrocinadoras del club?

Sí claro, tenemos que incursionar en el fútbol y mi empresa es la primera patrocinadora del club.

¿Cómo es su relación con don Roberto Dip, el hombre que ha estado sosteniendo al Vida?

Roberto me parece una persona espectacular, hemos trabajado de la mano en casi un mes de negociaciones, llegamos a un acuerdo y estamos muy respaldados; él ha sido muy transparente en toda la negociación y esperamos que todo salga bien.

¿Actualmente usted es solo accionista o es el principal accionista del equipo con control total porque el proyecto según el acuerdo es de tres procesos?

Eso es lo acordado. Son tres partes y no creo que nadie cierra un equipo de la noche a la mañana y cierra el control total. Estamos aquí para trabajar juntos con la gente que está en el club y las personas que puedan llegar serán bienvenidas. Mientras estemos trabajando en la misma línea, serán bienvenidas.

¿Desde hace cuánto tiempo quería incursionar en el fútbol de Honduras?

Desde hace dos año estuve tratando de conseguir un club en el país y ya se nos dio la oportunidad con el Vida, creemos que es la mejor decisión y esto simplemente…El Vida es un club con una enorme cantera de jugadores enorme y es lo que tenemos que trabajar.

¿Qué ha hablado con los jugadores porque es un proyecto serio?

No he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero el cuerpo técnico y la gerencia ya están en La Ceiba. Ellos ya han tenido contacto con los jugadores. Yo estaré entre domingo o lunes por allá, esperamos a comenzar a trabajar.

¿Hace cuánto se fue a Estados Unidos?

Tenemos como 19 años en total viviendo en Estados Unidos. Hacer una vida no, a trabajar.

¿De dónde es originario?

Soy olanchano. Nací en San Lorenzo, Valle, pero me crié en Olancho.

¿Dónde nace la afinidad con el Primi Maradiaga?

Nos conocemos de ya tiempos con el profe y siempre hemos sido fiel seguidores de su trabajo y hoy tenemos la oportunidad de estar juntos en este proyecto. Creemos que podemos hacer grandes cosas con él.

¿En qué se deben ilusionar los aficionados del Vida?

Estamos aquí para darle alegría al equipo, la afición y la ciudad ceibeña. Es un trabajo que podemos hacer, tienen que darnos la oportunidad de trabajar para poder hacerlo. Tenemos una base de trabajo para seguir, es duro pero tenemos la plena confianza que lo vamos a lograr.

¿Al ser fanático de la Selección, me imagino que su sueño es que Vida tenga jugadores en la Selección Nacional?

En el equipo hay jugadores con gran calidad, esperemos que tengan la oportunidad y demuestren de lo que son capaces.

¿Se queda o no Marvin Bernárdez, un jugador de mucha calidad?

Estamos interesados en que se quede pero es una decisión que él tiene que tomar, el profe ya habló con él anteriormente pero no estoy informado cuál es la información que hay, pero de mi parte me encantaría que se quedara en el equipo; nosotros solo estamos esperando la respuesta.