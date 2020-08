Marvin Bernárdez ratifica su deseo de salir al extranjero y manda mensaje a Primi Maradiaga

El veloz futbolista hondureño Marvin Bernárdez tiene claro en donde quiere estar la próxima temporada en su nueva etapa como futbolista tras quedar como agente luego de su pasaje en el Vida durante al menos seis años.

Este viernes el propio futbolista que ha estado en la órbita de clubes como Olimpia y Real España comentó a DIEZ que "hoy estoy más cerca de salir del equipo, opciones hay, falta ver por cuál se irá mi representante, pero no le quiero cerrar las puertas al Vida. Hay ligas probables, solo es cuestión que él (Álvaro Izquierdo) me diga -ya está este equipo-".

En detalle Marvin dijo que "hay un equipo fuera del país, pero tengo prohibido dar el nombre", sin embargo, dejó en claro que se trata de un equipo de la Major League Soccer (Estados Unidos).

En entrevista anteriores con nosotros, había revelado que se trataba del Minnesota United FC, pero hoy dejó la incertidumbre al comentar que ahora "se trata de otro equipo".

"Pero sería en la MLS. Si todo sale bien podría ser allí. Todavía no hay nada, mi agente tiene pláticas con el club, pero sí están interesados en mis servicios", declaró.

MENSAJE PARA EL VIDA Y PLÁTICA CON PRIMI MARADIAGA

"La Flecha" era uno de los jugadores con los que esperaba contar Ramón Maradiaga en su llegada al club con el nuevo proyecto, de hecho aclareció que sostuvo una plática con él.

Sobre esa charla Bernárdez habría indicado una sugerencia (en cuanto cláusula en su contrato) la cual no fue aceptada.

"Le hice una sugerencia y no aceptó, me dijo que si estaba en el Vida, era en el Vida para que al momento cuando me toque irme, el equipo agarrara también. Él quiere todo o nada, son cosas contractuales", confesó.

Además, dejó palabras de elogios para el DT. "Es un técnico que admiro y respeto mucho. Es una persona que me dio la oportunidad de debutar en la Liga Nacional".

Y finalmente agregó: "Me contaron del proyecto, es muy bonito. Ojalá que todo les salga bien. Me encantaría trabajar con él, pero en este tiempo tengo visualizado otras cosas en mi vida. El Vida es el equipo de mis amores, pero estoy en una etapa donde busco darle un mejor futuro a mi familia".

En el último año Marvin Bernárdez de 25 años disputó 21 partidos con el Vida y marcó dos goles. Con Héctor Castellón fue clave para salvar al equipo del descenso (Clausura 2019) clasificación a la pentagonal con Fernando Araújo (Apertura 2019).