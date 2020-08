Samuel Córdova: "Llegar al Olimpia en esta etapa de mi vida es lo más grande que me ha pasado"

Samuel "Chama" Córdova, nuevo lateral izquierdo del Olimpia confirmó que ha firmado su contrato por un año con el cuadro albo y ha sido lo mejor que le ha pasado en sus 11 años de carrera deportiva.

"Chama" ya había vestido la camisa de Marathón; antes lo hizo en el Victoria y Lobos UPN. Explica que el profesor Pedro Troglio les ha da dicho que tienen que pelear por un puesto, y esto lo motiva a trabajar el doble. Lo recomendó Ever Alvarado.

Ver: LOS MILLONES QUE RECIBIRÁ OLIMPIA POR EL PRÉSTAMO DE BENGUCHÉ

Llegada al Olimpia: "Tuve un acercamiento con Ever Alvarado que es uno de los baluartes del Olimpia y tuve el visto bueno del profesor Pedro Troglio gracias a Dios, ahora vengo a darlo todo"

Posición en cuál jugará: "Hemos platicado poco con Troglio, si bien es cierto, la que más manejo es la de lateral izquierdo, pero también lo hago de central, pero ahora estamos trabajando la parte física y en los próximos días se conocerá donde jugaré. Pero manejo las dos".

El Olimpia se encuentra trabajando a todo vapor esperando el inicio del Apertura, así como los torneos de Concacaf que jugará este año. Foto cortesía

Diferencias de Olimpia y otros clubes: "El equipo de trabajo, el pase corto, toque de balón, se mira distinto. El año anterior estuve con la UPN y practica eso. Me ha sorprendido la bienvenida que me han dado los compañeros, con algunos estuve en Victoria, Marathón; además tengo una amistad con Juan Carlos Espinoza porque ya estuve en una pretemporada con 19 años en Olimpia. Le agradezco a todos los que me han dado el apoyo".

Reto de estar en el más grande: "Eso lo sabía desde el primer día, yo sé a lo que vengo, sé que este equipo siempre le gusta ser campeón, da la cara internacionalmente, eso uno lo tiene que tener en la sangre".

Ver. LOS CUATRO EQUIPOS QUE YA SE INSCRIBIERON EN LIGA NACIONAL

No dejará pasar el tiempo: "Llego en la mejor etapa de mi vida futbolística, Olimpia requiere de mis servicios, tengo 11 años en primera división y eso me da esa experiencia que requiere este equipo. Olimpia siempre ha sido un equipo grande y eso lo compromete a uno porque hay que darlo todo".

Su firma y futuro en el club: "Firmé por un año y fue una sorpresa grande. Mi mentalidad siempre ha sido ser mejor, llegué de Marathón a la UPN y cualquier jugador llega trastocado. Llegar al Olimpia en esta etapa de mi vida es lo más grande que me ha pasado, también pienso salir al extranjero porque tengo mucho que dar".

Adaptación en los trabajos: "La competencia siempre va a existir, habemos cuatro laterales izquierdos y sé manejar dos posiciones y es cierta ventaja; pero este equipo siempre se ha caracterizado por ser campeón y esos se logran solo unidos. Tengo 31 años y estoy motivado para dar lo mejor".

Tiempo para demostrar ser titular: "En el Victoria estuve dos años sin jugar pero el trabajo lo lleva a uno a competir y el técnico le ve las ganas y el deseo. Por algo estoy en Olimpia, uno lo que quiere es jugar y si hay un técnico del que uno no es de su preferencia, uno debe cambiar. Si no juegas en un club, en otro si lo haces".

Champions de Concacaf: "Olimpia está en una etapa donde puede ganar muchas cosas, hay que tener convicción. Olimpia es muy profesional y tiene jugadores de mucha calidad, aquí la mentalidad es ganar y a medida pasan los días sorpresas grandes vienen en la vida".