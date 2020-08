Mauricio Dubón y los Gigantes continúan con la racha de victorias tras vencer de nuevo a Dbacks

Los Gigantes vuelven a ganar ante Arizona Diamondbacks y suman su sexta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada. En el juego dos de la serie ante D-backs, el equipo de la bahía encamino una victoria rotunda de 5-1.



A pesar de la anotación en solitario para los Gigantes de San Francisco por obra de Mike Yastrzemski en la primera entrada, el partido no tuvo relevancia alguna en el marcador, el cual no se movió hasta que llegó el séptimo tramo de partido, donde justamente el hondureño Mauricio Dubón entraría a la acción.



Con el 1-0 al inicio de la séptima, los D-backs lograron poner las tablas en el marcador, pero no duraría mucha debido a que los Gigantes apretarían en seguida el acelerador que se quedó atorado en las cinco entradas previas.



Con un cambio en la ofensiva a la mitad en el ya séptimo inning, Mauricio Dubón entraría para aportar su granito de arena a los Gigantes. Posteriormente, en su turno al bate el hondureño avanzaría a base por bolas. Minutos después, San Francisco se beneficiaría del mal pitching de D-backs, quien regalaría dos carreras consecutivas por bolas.





Con el marcador 3-1 a favor de los Gigantes, Mauricio Dubón aprovecharía para marcar su onceava carrera de la temporada, poniendo así las cosas 4-1 a favor de su equipo. Finalmente, Yastrzemski finiquitaría el encuentro con la quinta carrera, la tercera en tres turnos al bate para San Francisco.



Los Gigantes necesitan la victoria en el tercer juego de la serie que se disputará este domingo por la tarde. De ganar, San Francisco se posicionaría en el tercer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional, entrando a la lucha para clasificar a postemporada y además, abandonando el sótano por primera vez en la temporada.