Tuchel sobre la posibilidad de fichar a Messi en el PSG: ''Es muy bienvenido, no le podría decir que no''

El entrenador alemán Thomas Tuchel no tuvo nada que reprechar a sus jugadores del PSG tras perder la final de Champions ante el Bayern Múnich en el Estadio Da Luz de Lisboa.

''Nos dejamos el corazón. No podemos controlar el resultado. Estoy orgulloso de la forma en que jugamos, de la mentalidad, que es lo que se puede pedir como entrenador'', dijo el técnico parisino, que también reconoció que ''estoy decepcionado, pero no demasiado. Solo me falló el primer gol. Estoy convencido de que si marcamos el primer tanto, ganamos el partido''.

El PSG tuvo un par de ocasiones claras para abrir el marcador. ''Nos ha faltado efectividad, eso es todo. Queríamos que hubieran marcado Neymar y Mbappé, pero no podemos esperar que ocurra siempre. Estoy orgulloso porque Ney ha vuelto a hacer un partido con una habilidad increíble, demostrando su mentalidad. Y Mbappé ha tenido una lesión y se ha perdido mucho entrenamiento. Fue un milagro que estuviera con nosotros'', explicó Tuchel.

Para el teutón, el proyecto del PSG no está terminado y asegura que todavía tiene contrato. ''Las últimas semanas hemos demostrado todo lo necesario para ganar todos los títulos. Tenemos que aceptar jugar un partido donde la suerte juega un papel importante. Es así. Hay que mantener esta calidad para seguir por este camino. Yo aún tengo contrato, no sé nada más''.

¿Posible llegada de Messi a París?

Tuchel también fue preguntado acerca de cómo mejorar el equipo y, entre estas posibilidades, la de firmar a Messi, que tendría su futuro en el Barça un poco agitado.

''¿Messi? ¿Que entrenador le diría que no? Es muy bievenido'', comentó entre risas. ''Pero creo que terminará su carrera en el Barça. Él es el Barça”, añadió el técnico, afirmando que ''hemos preferido no hablar de traspasos en los últimos meses, así que veremos en los próximos días. Tenemos que hacer mucho para mantener el nivel de la plantilla''.