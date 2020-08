El blog de Mauricio Kawas: Ya conocemos el camino, ahora llegó el momento de trabajar

Muchos entrenadores aseguran que no hay calendario bueno o malo. Lo que debe preocupar ante todo es jugar bien porque jugando bien y siendo superior a los rivales no habrá calendario que los detenga. Punto de vista válido. Pero de todas formas tenemos que detenernos para analizarlo. Me refiero al camino que le espera a la todavía dormida Selección de Honduras. Sí, dormida. Porque ya entramos a la última semana de agosto y desconocemos sobre algún plan de trabajo para septiembre.

Entonces vamos por partes. Iniciemos por recordarle a todos que en junio del 2021 no solo arranca la eliminatoria, sino que además se disputarán 4 de las 14 fechas de la octagonal. En un mes las selecciones se disputarán 12 puntos. Un buen pedazo del pastel. La escuadra que no llegue en su mejor nivel comenzará a despedirse muy temprano.

Ahora centrémonos en Honduras. La bicolor debutará con dos juegos seguidos de visita y dos seguidos en casa. Lo más probable el debut sea en Canadá. Luego en casa ante Estados Unidos y Costa Rica. Es un inicio exigente y habrá que llegar bien preparados y para llegar bien preparados hay que trabajar al máximo aprovechando cada momento que se pueda. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?

Analicemos qué están haciendo otras selecciones. Costa Rica convocó para un microciclo que los irá preparando para un amistoso ante México a finales de septiembre. Los ticos entienden la importancia de aprovechar bien los tiempos. Panamá decidió por su parte concentrar a la Selección durante 40 días para llegar de la mejor a la eliminatoria que para ellos iniciará en octubre.

Y Honduras, ¿qué hace? Por ahora poco o nada. No sé si con los ejemplos expuestos van entiendo mi apuro para que se vea algo de movimiento alrededor de la Selección Nacional. Se tiene que lograr un nivel de competencia óptimo para el mes de junio ya que, repito, solo en ese mes se jugarán 4 de las 14 fechas de la eliminatoria.

Eso sí, quiero aclarar que, aunque se perdió la valiosa oportunidad de trabajar en agosto, todavía Fabián Coito está a tiempo. Pero deberá tomar en cuenta que ya no le queda margen para ninguna vacación ni descanso. Tendrá que procurar aprovechar al máximo cada fecha FIFA y cada oportunidad para entrenar.

Deberá presionar por amistosos en cada una de las fechas disponibles y cuando no pueda concentrar a los seleccionados debe meter cabeza en los partidos de nuestra Liga Nacional para darle el seguimiento respectivo. Quiero ver al Profesor Coito muy activo y sobre todo comprometido. Pero comprometido no sólo de palabra. Que sea un compromiso que se demuestre con el ejemplo y con las acciones.