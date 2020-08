Jhow Benavídez sobre ofertas: "En realidad algo concreto no ha habido, sólo ofrecimientos"

Jhow Benavídez, volante del Real España, siempre ha destacado por su calidad en la pegada y buen manejo del balón. Hoy el jugador sigue ligado al conjunto catedrático, donde espera seguir destacando, pero esconde la incertidumbre que se vive al no saber cuándo arrancará la torneo de la Liga Nacional.

"Estamos con la misma incertidumbre que ustedes, no sabemos. Uno más o menos asimila la situación y de aquí a un mes o mes y medio probablemente el torneo esté arrancando, si mejora la situación y que las autoridades del fútbol tomen las mejores decisiones para que regrese el fútbol", comentó.



Su buen rendimiento en las campañas con el Real España lo han perfilado como un jugador para exportación al extranjero, pero el propio jugador confiesa que no han llegado ofertas claras por sus servicios.



"En realidad algo concreto no ha habido, sólo ofrecimientos que llegan a la dirigencia, pero nada que se diga esto vamos a pagar".





Previo al inicio de los trabajos de pretemporada en el Real España se anunciaron bajas en el plantel y esta situación se resiente por los compañeros.



"Es difícil, uno no quiere que los compañeros queden sin trabajo, pero sabemos que esto es así, no vamos a estar siempre en la institución y toca asimilar a los que quedamos acá. Emilson Soto nos está guiando bien, siempre dirigido por el profe Ramiro, él es el jefe y nosotros obedecemos lo que nos compete. Este Real España está para pelear".



Cuando se le consultó si tendrán ventaja por haber iniciado antes la pretemporada en relación al resto de los clubes de la Liga Nacional. "Eso no nos da una ventaja, ya ellos tendrán tiempo para prepararse también antes que inicie el torneo. Creo que lo que hará la diferencia es el funcionamiento del equipo. Ojalá el profe se reintegre, no es lo mismo que él esté allá".





Benavídez se mostró feliz por el retorno de su amigo y compañero en la media cancha, Mario Martínez. "Es un jugador de la casa y le dije a él que nunca se tuvo que haber ido. La verdad que me da mucho gusto que esté acá con nosotros, es un gran jugador y un gran compañero".



El volante de los catedráticos lamenta que los demás equipos aún no logren solventar los problemas económicos previo al posible inicio del torneo en septiembre.



"Es bien difícil, no todos estamos en la misma sintonía, hay compañeros que todavía empezado a entrenar y eso les puede pasar factura en el torneo. Ojalá que todos los clubes puedan solucionar sus problemas para el bien de todos", concluyó.