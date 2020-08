El 'Piojo' Herrera avisa tras el bajón del América: "No me importan los nombres"

El Club América está en crisis. El conjunto dirigido por Miguel Herrera ha dado nefastas actuaciones en los últimos dos juegos del Guard1anes 2020, encajando 7 goles y solo pudiendo anotar dos. A pesar de ser solo dos derrotas en todo el torneo, la actitud del equipo azulcrema es pésima en el terreno de juego y las sensaciones que deja son terribles.

Ver más: Carlos Mejía viaja a México para incorporarse a Pumas Tabasco



El América iguala su peor arranque defensivo en la historia al encajar 10 goles en sus primeros seis juegos. Tras las derrotas sufridas ante Querétaro por 4-1 y Rayados 3-1, las críticas le han llovido de todas partes a los dirigidos por el ‘Piojo’ Herrera, quien le tiró dardos a sus jugadores tras la derrota del sábado.



“Hay que encontrar quiénes son los jugadores atentos y quiénes van a iniciar. Bajamos los brazos y no deberíamos, eso sí molesta y me pone en duda quién va a iniciar. No están conscientes de que a este equipo siempre le juegan a full. Hoy tenemos que jugar con orgullo, conciencia y buen futbol, pero sobre todo mucho orgullo”, dijo el 'Piojo'.

FALTA DE ACTITUD DE LOS JUGADORES

El entrenador del América habló de la falta de actitud de sus dirigidos, y lo que hará respecto a ello. “El que tenga actitud jugará y no me importan quiénes sean, no me importan los nombres. Debemos de entender que estamos sentados aquí, y si eso no se entiende, pues pondré a los que lo entiendan, nos estamos jugando mucho”, cerró.

El América del 'Piojo' Herrera ha perdido los dos últimos partidos de Liga MX.



En cada conferencia de prensa protagonizada por el DT de las Águilas después de horrendos partidos, siempre hay ataques hacia sus propios jugadores o inclusive hasta los árbitros, asegurando que hacen las cosas mal. El ‘Piojo’ no brinda autocríticas respecto a lo que él también está fallando, mostrándose muy soberbio, disgustando al jugador.



Según lo que reporta el periodista Mauricio Pedroza de ESPN, son muy altos los rumores acerca de que el vestuario del América está dividido. También se ha mencionado, que los jugadores de las Águilas le están tendiendo “la cama” a Miguel Herrera, debido a que no les está gustando cómo maneja el equipo.



La afición americanista no tolera lo que está pasando con el equipo azulcrema y su entrenador, y es que cada vez que el América no gana, el hashtag “#FueraPiojo” sale a relucir en todas partes. Bien se sabe que la afición y los jugadores están descontentos con la situación actual del club, pero esto se ha vuelto algo tan grande que hasta los directivos han mostrado su inconformidad.



Se anunció que el día lunes habría una reunión de los dirigentes del club con Miguel Herrera para hablar de lo que está pasando, provocando las alarmas sobre una posible destitución, pero hasta ahora no se ha anunciado nada y pare ser que el mexicano seguirá al mando del equipo hasta nuevo aviso.

Ver más: Cada gol de Gio dos Santos con América equivale a 1.5 millones de dólares



Los problemas y la inconformidad extra cancha sin duda provocan la estrepitosa actuación que se lleva a cabo en el terreno de juego partido a partido. Paul Aguilar, Miguel Ochoa y Gio dos Santos tampoco aportan para salvar de la crisis al equipo, que también goza de mala suerte con las lesiones, sufriendo la baja por seis meses de su jugador más importante Bruno Valdéz, en el partido anterior.





Si bien Miguel Herrera fue quien armó totalmente el plantel que ahora dispone, las cosas no han salido bien para el actual subcampeón, pero si hay alguien que puede arreglar las indiferencias y corregir los errores dentro y fuera de la cancha, es él mismo. La calidad de los jugadores que tiene el América es indudable, por lo que tarde o temprano con un técnico de este calibre, las cosas pueden equilibrarse.



El América tendrá juegos ante rivales accesibles, en papel, en sus próximos cuatro partidos, lo que es ahora o nunca para Miguel Herrera el reivindicarse, porque de no mejorar probablemente su despido será una opción muy viable para la cúpula dirigencial del club águila.