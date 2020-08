El nuevo Vida que quiere Luis Cruz: Exportación de jugadores, 10 mensualidades, títulos y proyección con reservas

Vida visualiza un futuro prometedor con la llegada del nuevo inversionista, el hondureño Luis Cruz quien dirigirá el barco junto en cuerpo técnico experimentado como Enrique Maradiaga y Nerlyn Membreño, además de la incorporación de Jairo Martínez como gerente deportivo.

Este martes la institución cocotera brindó una conferencia de prensa en donde dejaron en claro los objetivos del equipo en el nuevo proyecto: ser una institución competitiva y formativa para exportar jugadores.

"Nosotros tenemos contacto en Europa, llevamos cinco años trabajando. Le dije a José Almeida que nos fuéramos a Honduras porque hay mucho talento, creo en la capacidad del fútbol hondureño. El cuerpo técnico que tenemos será uno de los mejores de la competición. Somos personas de negocios, pero amamos el deporte", dijo el empresario Luis Cruz en su primera intervención.

Este proyecto traería consigo la reestructuración de una institución desde sus fuerzas básicas hasta el primer equipo, remodelaciones en la sede, salario base de diez meses, Estadio Municipal Ceibeño y compra de autobús para la comodidad de los jugadores como equipo profesional.

Jugadores de las reservas del Vida levantan su título del campeonato 2018

ARRANQUE DE PRETEMPORADA Y PRUEBAS DE COVID-19

Según la dirigencia ceibeña, en el transcurso de la semana convocarían a los futbolistas para realizarse pruebas médicas de Covid-19. Tras ello, esperarán evaluación y aprobación de Sinager con los protocolos de bioseguridad para iniciar su pretemporada con el Campo Atlántida (cancha alterna a su sede principal que está siendo utilizada como centro de triaje).

OTROS TEMAS DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA

Según Jairo Martínez, las reservas seguirán activas a lo largo del próximo torneo: "Nuestras reservas no van a parar, van a seguir entrenando con todas las condiciones posibles. Parte del proyecto es que a estos muchachos no les falte nada. Si algún momento les pudo faltar algo, vamos a tratar de ponerlo a disposición. Que estén bien entrenados, alimentados y quitarles tiempo de ocio para que puedan crecer como persona. Es parte de lo que implica tenerlos ocupados antes, durante y después de un entrenamiento. Estamos preocupados, pero tenemos un plan".

Luis Cruz y su foco con el equipo: "Yo no estoy aquí para cerrarle las puertas a nadie. Tenemos un proyecto que queremos cumplir. Queremos salir campeones, es un proyecto duro a realizar, pero estamos para competir. Estamos con una mentalidad ganadora. No soy de las personas que me gusta tener personas a mi lado que sean de mente derrotadas. Si alguien es así, lo quiero lejos de mí. Yo quiero gente triunfadora. Los jugadores que vengan con nosotros tienen que estar comprometidos al cien con el equipo. No es que tenemos una varita mágica y que mañana seremos campeones. Queremos ser campeones, pero sabemos lo duro que es".

Luis Cruz y el tema salarial: "Vamos a trabajar en base a lo que tenemos. Estamos con el proyecto de nuestro propio bus para el equipo. No es venir y decir que cada quien puede pedir lo que quiere. Queremos un equipo profesional, tenemos que invertir en muchas cosas. Ningún club tiene la cartera abierta para darle los que pidan. No puedo prometer sueldos que no se puedan cumplir. No acostumbro a mentirle a las personas o engañar a los jugadores. Para poder exigir tenemos que dar el cien de nuestra parte".

¿Óscar Salas, Mango Sánchez, Ovidio Lanza, José Mendoza? Los que se quedarán en palabras de Nerlyn Membreño: "Hay un tema que Jairo Martínez está manejando, hay contratos y convenios establecidos. Todos los jugadores son importantes, pero necesitamos que se resuelvan. Cualquier jugador que sabemos que tiene buenas condiciones es bienvenido al club, pero necesitamos que el jugador que se quede esté cien por cierto metido con los objetivos del club. Esto nos va a beneficiar para tener el equipo completo".

Mensaje de Primi Maradiaga: "Quienes se queden serán conscientes que aquí habrá una exigencia máxima. La intención es que el equipo se ponga en los sitios donde estuvo antes. Queremos permanecer mucho tiempo. Tenemos una base que dejó Fernando Araújo, hizo un gran trabajo. Estamos encaminados a hacer un equipo que valga la pena".