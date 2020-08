Diego Vázquez habla del futuro de Rubilio Castillo y Félix Crisanto: ¿Hay casos Covid en Motagua?

Follow @GustavoRocaGOL

Diego Vázquez, con rueda de prensa mediante Zoom, ha hablado sobre muchos aspectos del Motagua. El técnico argentino asegura que la salida de Erick Andino no fue fácil pero fue por temas de tiempo de juego que mejor decidieron dejarlo libre.

Aseguro que Félix Crisanto y Marco Vega tienen su 'ok' para renovar con el equipo capitalino, además, tocó el tema del supuestos infectados de coronavirus en el Motagua.

LA CONFERENCIA DE DIEGO VÁZQUEZ:

Sobre Félix Crisanto y Marco Tulio Vega: "Todavía se están reuniendo, en las próximas horas se decidirá, ellos ya tienen el ok nuestro, es un tema que tienen que resolver con los directivos, me imagino que se van a poner de acuerdo en los próximos días, los jugadores están entrenando bien, no hay apuro de nada porque tienen el ok de parte nuestra y están entrenando".





¿Jugadores infectados de COVID?: "Ya llevamos tres veces exámenes, los exámenes de sangre salieron perfectos a todos, es un tema médico, pero estamos todos bien la verdad, es un aspecto que es puramente médico, es una realidad que vive la sociedad, pero ningún misterio con respecto a eso".



Molestia en jugadores por las ofertas de renovación: "No ha costado porque en todas las reuniones se han puesto de acuerdo, algunos ya venían avanzados desde el torneo anterior, hay una realidad que vive todo el mundo, el fútbol no escapa eso, pero todos han sido muy anuentes y están con toda la voluntad de seguir y con compromiso y darle al Motagua lo que se espera de ellos, no tenemos ninguna queja, todos están bien".



Salida de Erick Andino: "Fue un jugador muy importante para nosotros, yo le tengo un cariño enorme, me gusta mucho como jugador, el tema de él es que hace mucho le costaba participar, preferimos ser sincero con el jugador y que juegue en otro equipo y pueda volver en el futuro, pero sí fue un jugador interesante para nosotros, le tenemos un cariño enorme, fue importante para la institución, quizá en el futuro pueda volver; tuvo lesiones complicadas últimamente, la última que tuvo fue cuando estaba volviendo de una lesión, en los últimos tres o cuatro años tuvo poca participación, pero fue importante para nosotros".



Los trabajos de pretemporada: "Están bien, carga muscular, alguno que otro que tiene alguna molestia, normal de haber estado cinco meses parado; en los trabajos estamos bien, nos falta un poco de sensibilidad con el balón, estuvimos cinco meses parados, de a poco vamos tomando el ritmo".

Rubilio Castillo es el goleador histórico del Motagua. Está a préstamo, pues pertenece al Tondela de Portugal.

Futuro de Rubilio Castillo: "Está con nosotros, el préstamo es por un año, existía o existe una posibilidad todavía (de salir), si se llega a dar seguramente lo apoyaremos pero la realidad de él es que está entrenando".



Competencia de Concacaf: "El 20 es el sorteo y la competencia es en septiembre. Tenemos dos meses pero lógicamente queremos tener partidos antes, pero por este tema va a ser complciado realizar amistosos, cada equipo tiene intereses diferentes, a nosotros nos interesa que arranque la liga para llegar bien a esos partidos".



Sobre renovación de Emilio Izaguirre: "Es un referente que ya estuvo con nosotros todo el torneo anterior, disputó un puesto en varias posiciones, ha jugado, no lo voy a descubrir yo, es un jugador que tiene una técnica depurada, por algo estuvo tanto tiempo en Europa, es importante para nosotros en todo aspecto, qué bueno que renovó".

¿Habrá fichajes en Motagua?: "Todavía faltan de renovar algunos jugadores que tienen priopridad, una vez que estén renovados vamos a ver si necesitamos en algún puesto y sino vamos a seguir con el plantel que tenemos que es lo más probable".