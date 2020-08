Fenafuth y equipos de la Liga Nacional logran acuerdo para iniciar proceso de inscripciones

Las diferencias y molestias entre ciertos clubes de la Liga Nacional y la Fenafuth llegó a un final feliz y los equipos ya se preparan para realizar el respectivo trámite de inscripción.



Los presidentes de los equipos y las autoridades de la Federación de Fútbol se reunieron para consensuar el debido procedimiento que deben de realizar cada club para tener acceso al desembolso del dinero de la Fifa.

Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional y encargado de la parte administrativa de la Fenafuth, fue el encargado de explicar el manejo de los fondos y los requisitos que deben cumplir cada club.



"En lo que a mí me compete fue explicarles toda la parte administrativa de la cual estuvieron anuentes a recibir la información y las directrices. Muy pocas preguntas, todo estaba claro y todo salió muy bien", explicó Ramos al programa Diario Sport Honduras.

Ramos dejó muy claro que las diferencias que hay entre los club y las autoridades de la Liga Nacional, no tuvo nada que ver con el objetivo que tuvo dicha reunión.



"Estuvieron los presidentes, la reunión fue bien precisa, amena y lo que pasa por el lado de la Liga Nacional no tiene nada que ver con esto".



Las autoridades de la Fenafuth dejan muy claras las reglas y los requisitos que se deben cumplir para la entrega y la liquidación de los fondos que desembolsará la Fifa a los clubes de la Liga Nacional.



"Ojalá todos cumplan los requisitos y el principal es que todo estén inscritos, después que hagan las solicitudes, el presupuesto para que van utilizar los fondos. También se le explicó el contrato de manejo de fondos, donde se estipula las obligaciones que tienen para con la federación y no es nada del otro mundo. Se les explicó la forma en la que deben de liquidar y la presentación de los documentos al momento".

Según lo asegura Gerardo Ramos, los clubes que aún no se han inscrito, salieron satisfechos y motivados para empezar el proceso. "Yo estoy contento por la buena voluntad de los equipos y ojalá el fútbol regrese tal como lo estipuló la federación y que ya podamos tener fútbol por el bien del país y los que rodean este deporte: árbitros, entrenadores, prensa deportiva y la gente que conlleva a los equipos en la parte administrativa".



Diez se contactó Roberto Dip, presidente del Vida y este aseguró que es cierto que ya han comenzado los trámites para la debida inscripción en la Fenafuth y poder recibir la ayuda económica de la Fifa.

EL FORMATO, UN DILEMA QUE AÚN NO SE RESUELVE

La ordenanza es que el formato del torneo continúe invariable respecto al campeón, ascenso y descenso, donde se podría proponer formados: pentagonal, cuadrangulares, vueltas, etc.



A la fecha, los equipos y la autoridades de la Liga Nacional no han llegado a establecer el formato a desarrollarse, ya que en las reuniones que han tenido se han enfocado en el tema económico, pero se han escuchado opciones de un campeonato por regiones o regresar a la liguilla.





Los involucrados y protagonistas de este deporte como son los entrenadores de los clubes han dejado claro su punto de vista de los formatos que se podrían poner en marcha.



"El formato de las pentagonales es aburrido porque hay que jugar tres veces con los mismos rivales, lo único atractivo es el clásico, me parece que se perdería el encanto de la competencia", comentó Pedro Troglio, técnico del Olimpia.



Por su parte, Diego Vázquez, técnico del Motagua considera que: "Tanto en lo futbolístico como en el tema económico era atractivo dos semifinales y gran final, no una ligui­lla larga que se puede prestar a partidos amaña­dos como se dieron, ojalá se pueda cambiar para el próximo torneo".





Para el técnico de los verdolagas, Héctor Vargas, el formato es indiferente si su equipo le responde dentro de los terrenos de juego. "Todos partimos de cero, vamos a competir, el primer objetivo que uno tiene es ser primero sin importar el formato. Nunca voy a poner excusas que de otro manera hubiese sido campeón".