Ever Alvarado tras volver de su lesión: "Estoy entrenando normal con el equipo, no para jugar"

Ever Alvarado, capitán del Olimpia, es uno de las novedades en este retorno del conjunto merengue, luego de la lesión de ligamentos que lo alejó de los terrenos de juego, el zaguero viene con todo para recuperar su nivel en la Liga Nacional.



"Gracias a Dios vengo bien de la lesión, estoy haciendo las cosas bien y entrenando al cien con el grupo. Los trabajos son un poco complicado por todo lo que vivimos, pero esto pasó en todas partes del mundo y hay que acomodarnos", indicó.

El capitán de los merengues se refirió a lo difícil que es tener que entrenar de una manera diferente por el tema de la pandemia. "Hay que tomar con seriedad esto, sabemos que es un poco complicado y a veces a uno se le escapa no abrazar a un compañero, sino estar cerca, pero siempre están los profe o los muchachos de la utilería que nos dicen que tenemos que estar separados".



Tras la llegada de Javier Portillo y Samuel Córdova, el puesto de Ever Alvarado podría ser en la zona central, pero él no se complica con eso y le deja las decisión a Pedro Troglio.



"Esas son decisiones del cuerpo técnico a la posición que voy a jugar, yo lo he venido haciendo de lateral, central, pero los que deciden son los profes y uno solo trabaja. A mí me da lo mismo si me utiliza de central o lateral".

Alvarado también se refirió a las propuestas que se tienen del posible inicio del torneo con un formato diferente. "El formato que sea, Olimpia está dispuesto a ganar lo que sea, no importa el formato, yo no tengo problemas con el que sea. Aquí vamos a jugar todos contra todos, liguilla o lo que sea".



Tras seis meses exactos de su lesión, Alvarado confiesa las ganas que tiene por volver a las canchas. "Siempre existen las ganas de jugar después de seis meses de mi operación y están las ganas de poder entrar a la cancha y más si es con afición, pero por los momento no se va poder así".



Y agrega: "Estoy entrenando normal con el equipo, no para jugar, pero pronto voy a estar. Todos los trabajos de pretemporada los he hecho completos y en un par de semanas estaré al cien por ciento".

El capitán de los blancos remarcó que siempre aprovecha para dar consejos a los jóvenes del equipo. "A los muchachos siempre hay que aconsejarlos, ya que hoy en día hay mucho muchacho y el mundo está cambiando; fiestas, mujeres y todo eso, pero uno trata de aconsejarlos".



Tras el parón de más de cinco meses, Ever considera que los equipos no mostrarán una buena cara en los partidos. "Será un poco complicado, no solo para el Olimpia, sino para todos los equipos de la liga y empezar será complicado porque son cinco meses que no se ha hecho nada y va costar arrancar".