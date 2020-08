El blog de Orlando Ponce: Las barridas e inversiones en el campeonato sin cabeza; Motagua alista seis bajas

Aún nadie puede confirmar cómo se jugará el próximo torneo de la Liga Nacional de Honduras, ya que siguen los cabildeos por el billete que está en juego pero sí se han generado barridas, desbandadas de futbolistas y muy pocas inversiones, todo esto producto de la pandemia.

La Fenafuth sacó sus garras recientemente y dio un ultimátum a la LNP para iniciar su torneo Apertura a más tardar el 26 de septiembre, sin embargo, por los vientos fuertes que soplan, dicha competencia iniciaría hasta en octubre ya que los ricos y pobres tienen posiciones diferentes. Y quizá sea lo más sensato comenzar en octubre para dar tiempo a que todos estén en sintonía y no se vaya a quedar ningún club por fuera.



Según nuestras investigaciones, al final los mismos 10 equipos estarán participando en el campeonato, lo que dejará como novia de pueblo a los clubes de la Liga Nacional de Ascenso que habían levantado la mano. Todos estos rebeldes se estarán registrando en tiempo y forma; lo que pasa que en esta vida "el que no llora no mama".



En cuanto al formato, en eso sí tendrán que cabildear bastante puesto que unos quieren el formato viejo, solo cambiando de pentagonal a semifinales y otros dividir el certamen en dos grupos de cinco para hacerlo más económico y evitar mayores riesgos de contagios con desplazamientos a focos de mayor infección.

LOS FICHAJES Y DESBANDADAS EN EL TORNEO

Pero dejaremos la política deportiva por ahora para referirnos a cómo se están armando y desarmando los clubes que desean participar con opciones de trascender y de no descender, si es que hay descenso.

Pedro Troglio perdió a su goleador Jorge Benguché, pero contrató a Eddie Hernández y Diego Reyes.

En esta primera parte navegaremos en las profundas aguas de los cuatro denominados grandes, la UPN y el Vida, en otra columna nos ocuparemos de los cuatro restantes con historias muy complejas y de enorme incertidumbre.



Iniciaremos con el vigente campeón, el Olimpia, donde las percepciones son de rosas y espinas ya que por un lado se oxigenó con el traspaso de Jorge Benguché al Boavista de Portugal, por el que recibió una buena suma de dólares, pero por otra parte no han gustado en el olimpismo ciertas contrataciones.



Puntualmente las contrataciones de Javier Portillo, muy cerca de su retiro con 39 años. De Samuel Córdova, Diego Reyes y Eddie Hernández.



Las razones sobran: Diego ya tuvo su pasado con el Olimpia y su rendimiento fue improductivo; Hernández también no pudo consolidarse antes, su cuota de goles fue muy baja; Portillo era como una locura pensar que regresaría a los

albos con la edad que tiene.



En el caso de Córdova, quien también ha pasado por muchos clubes, el último la UPN, tampoco se le ve condiciones para ser un triunfador en el Olimpia. Solo las oportunidades y el tiempo darán la razón. Tanto Portillo y el 'Chama' Córdova han sido contratados debido a que aún no se recupera Ever Alvarado, titular indiscutible y capitán en la zaga merengue.



Por cierto, al técnico argentino Pedro Troglio, que fue todo un acierto de la administración olimpista su contratación, se le cuestiona que en su paso por los albos no debuta canteranos y que solo los utiliza como nubes pasajeras.

MOTAGUA ABARATA COSTOS

En el Motagua llegaron los tiempos de mayor austeridad. Si bien es cierto, tienen asegurados a sus cuatro extranjeros y a Emilio Izaguirre, jugadores que son de los que más chupan el presupuesto, el entrenador Diego Vázquez está pasando la escoba con el afán de reducir la plantilla y abaratar costos.

Diego Vázquez mantiene a sus cuatro extranjeros y a Emilio Izaguirre

Eso provocó la salida de Erick Andino Portillo y Marcelo Canales, debido a su irregularidad en el ejercicio pasado; el primero perseguido por las lesiones pero para mí un destacado futbolista, y el otro que confirmó que su casa está con el Vida en La Ceiba.



Igualmente varios jovenes "es para fuera que van" en el azul, tal es el caso de Kliffox Bernárdez, Christopher Meléndez, Josué Villafranca, César Romero, Jack Jean Baptiste y Róbel Bernárdez. Algunos serán cedidos y otros quedarán como agentes libres.



En el Motagua y el Olimpia, por el afán desmedido de estar ganando títulos, están descuidando la participación de los talentos que surgen de sus fuerzas básicas y eso y tarde o temprano les irá pasando la factura.



En el Real España su fichaje más sonado es el de Mario Martínez, todo un referente del pasado que regresa para cargar el medio campo del equipo de sus amores. Con sus cuatro uruguayos y la base nacional, el Real España se prepara para dar nuevamente la batalla con la mira puesta en una estrella nacional y no seguir ya con la sequía de títulos.



En el Marathón la crisis económica que arrastra agudizada con la pandemia, provocó una desbandada de futbolistas. Fue así que dejaron el verdolaga el defensa argentino Esteban Espíndola, fichaje del Saprissa de Costa Rica y los nacionales Carlos Discua, Mario Martínez y Bryan Barrios (Linense de España), todo porque Orinson Amaya y Rolin Peña aterrizaron que no podían seguir pagándolos.

Los fichajes nuevos no se sabe de qué están hechos. El argentino Ryduan Palermo, hijo del exgoleador del Boca Juniors es un jugador en desarrollo y el defensa Christian Moreira es un diamante para pulirlo.



En el Vida de La Ceiba llegaron buenas noticias, por ahora, con el traspaso del popular ceibeño al empresario Luis Cruz. Con ello ha regresado al rojo uno de los mejores entrenadores del país, Ramón Maradiaga, auxiliado por Nerlyn Membreño y la dirección deportiva del exfutbolista Jairo Martínez.



La apariencia es que el panorama cambiará para bien en el Vida, después de tantos años de sufrimiento, aunque para comerse la langosta primero hay que trabajar duro y parejo.