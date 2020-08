Javier Portillo tras su regreso al león: "A mi edad no cualquiera forma parte del Olimpia"  

Un guerrero de mil batallas y acostumbrado a duelos en la banda izquierda, así es Javier Portillo, nuevo fichaje del Olimpia y que también ha generó muchas opiniones encontradas por su regreso al club merengue.



Con 39 años de edad y sin fecha para colgar los tacos, Portillo fue la gran sorpresa en el mercado de fichajes del Olimpia. El jugador atendió a Diez para contarle como ha sido esta experiencia de regresar al equipo de sus amores.

Directo y sin pelos en la lengua, Portillo se muestra muy feliz por esta oportunidad que le da la vida de volver al equipo que ama su corazón.

¿Cómo está Portillo con la llega al Olimpia?

Estoy muy bien y preparándome para el inicio del torneo. A parte de eso, estoy muy contento, alegre por llegar al mejor equipo de Honduras, centroamérica, es una motivación extra y estoy agradecido con Dios, Osman Madrid, Rafael Villeda y cuerpo técnico, ya que sin ellos dar el visto bueno esto no sería posible.



¿Cómo se dio su fichaje?

Para nadie es desconocido que yo soy Olimpia y por ahí la lesión de Alvarado, la salida de Elmer (Güity) se abrió una oportunidad y agradecido con Dios porque si no fuera por él no estaría con esta camisa. Es un orgullo para mí y hay que hacer un gran trabajo para no defraudar a estar personas que han confiado nuevamente en nosotros.



Siendo sincero, ¿se imaginó volverse a poner la camisa del Olimpia?

No soy una persona religiosa, pero si una persona que cree y tiene fe en Dios. Yo le pedía a Dios que me diera la oportunidad de regresar al Olimpia y esta es una prueba que Dios existe y que para él no hay nada imposible. Este es un testimonio, ya que yo le pedía a Dios que me diera la oportunidad de regresar al equipo de mis amores y estoy más que agradecido.



Causó muchos comentario positivos y negativo su llegada.

Yo de redes sociales no sé nada, no me enfoco en eso. Es respetable lo que las personas opinen; las que han opinado a favor no las voy a defraudar y me voy a entrenar como que fuera mi último día. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todas las personas y solo trato de hacer mi trabajo y me siento orgulloso con la edad que tengo.





¿Lo suyo es un ejemplo por su edad?

Ha valido la pena cuidarse, no ser fiestero y este es el premio que Dios me dio al no llevar una vida desordenada y a mi edad no cualquiera forma parte del Olimpia.



¿39 años son los que tiene?

Sí, 39 años. Este es un premio del fútbol, me siento bendecido y hay que prepararnos porque estará bonita la competencia. Está Axel (Gómez), Alvarado, Chama (Córdova) y yo. Será una competencia sana y al que le toque lo vamos a apoyar porque lo más importante es Olimpia.



¿Por cuánto tiempo firmó?

Firmé por un año pero esto es de rendimiento y tengo que cumplir, dar todo en cada entreno y partido. Por algo Dios no ha puesto en una gran institución, donde me ha dado alegría como aficionado y futbolista. Este es un gran compromiso, pero me gusta y el que no tiene metas en su vida difícilmente va estar motivado. Yo lo haga cada día, sabiendo debo ir a entrenar y hay que disfrutar.



¿Qué número va usar Javier Portillo?

No tengo número asignado, pero ojalá se pudiera la 25, sino no importa, la que sea, es la camisa del Olimpia y hay que identificarse. Es un orgullo para mí ponerme la camisa del Olimpia, un privilegio y sin pena. Yo he sido profesional, pero siempre me he identificado y ahora que estoy en el equipo de mis amores, voy a dejar el alma dentro del terreno de juego.



¿Será el Olimpia el equipo en el que terminará su carrera?

Va llegar el momento de colgar los tacos, pero Dios es el que dirá hasta cuando voy a seguir jugando. Desde los 30 años me están retirando y todavía sigo corriendo, por eso no me pongo fecha, ya que esto es mi trabajo y de donde dependen mi familia.





Usted mencionó su admiración por Pedro Troglio, ¿Cómo fue su primer encuentro con él?

En ese momento ni se me cruzaba por la mente, pero si le pedía a Dios poder llegar al Olimpia. La verdad que él trabaja muy bien y no lo digo porque estoy en Olimpia, lo dije antes. Yo soy de los jugadores que siempre miro fútbol y así como miraba trabajar al equipo (Olimpia) en los partidos, yo ya tenía una idea de como trabajaba él. Trabaja muy bien y no es para quedar bien con él, pero antes de llegar el Olimpia era un equipo que gustaba, manejaba la "pelotita" y cuando no la tenía se agrupaba bien para recuperarla.



¿Cuáles fueron las indicaciones que le dio Troglio?

Que nos entregáramos al máximo, ya de a poco le vamos a captar la idea. Por eso somos profesionales del fútbol y tenemos que adaptarnos lo más pronto posible, no creo que tenga complicaciones, ya que soy muy obediente a la hora de recibir indicaciones.



Muchos consideran que Portillo es un jugador a todo pulmón.

No he sido un tipo desordenado y eso me ha valido para que a esta altura no demos un balón por perdido.



¿Qué le promete a la afición del OIimpia que está contenta con su llegada?

Lo de siempre, entrega, sudar la camiseta como dicen ellos, responsabilidad porque Olimpia es el mejor equipo de centroamérica y con la mejor afición. Es un gran compromiso y les prometo es defender esta camisa como lo he hecho siempre.



¿Se ve ganando el puesto en la banda?

En el Olimpia siempre ha habido competencia y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo no puedo venir que yo voy a ser el titular o que el otro, eso se gana en cada entrenamiento y solo hay que hacer el trabajo.



Se va dar el lujo de volver a jugar torneos internacionales.

Estar en el Olimpia es una gran responsabilidad, ya se está a un paso de poder clasificar, no será fácil, pero para eso nos estamos preparando. Cuando viene al Olimpia se sabe a lo que se viene, tengo una gran presión bonita, ya que se van a pelear títulos, torneos internacionales y no hay mayor motivación que eso.



¿Se la cree que está en el Olimpia?

Claro que me la creo porque Dios me ha bendecido y muchas personas son parte de este logro. Tengo tres personas que me han ayudado muchísimo: Mario Pineda, Osman Soriano y José Ramírez, ya que para nadie fue desconocido que en esta pandemia se nos había complicado y ellos me han servido mucho, son grandes amigos y me tendieron la mano. Yo soy un tipo agradecido y no quiero pasar por alto.



¿No le va quedar grande la camisa del Olimpia a Javier Portillo?

jajaja al menos que me den XL jajaja solo así me va quedar grande. Ya la ropa que me dieron es S. Yo en esa parte me siento más que bendecido y preparado. Yo dando he ido me he mantenido con el mismo nivel y espero no defraudar y tengo fe en Dios que lo haré.



¿La preparación cómo va?

Hemos estado entrenando a doble horario, hoy a uno, el jueves a dos. Nos estamos preparando bien y me gusta cuando salgo cansado.