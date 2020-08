La carta de Kike Lanza a Fabián Coito: “No lo queremos en Uruguay, lo queremos aquí en el país haciendo crecer el proyecto”

Muchos por acá estamos muy preocupados por el tema fútbol a nivel de equipos. Claro está, la gente que somos de fútbol y trabajamos entorno al fútbol. Aunque no hay una fecha oficial para el arranque, los equipos han empezado a trabajar, realizan sus pretemporadas, hay seis equipos que se alistan para competir, las inscripciones de planteles ante la Liga van muy bien y como es debido en tiempos de pandemia, hacen sus pruebas C-19 a sus planteles. Estás son señales muy claras que tarde o temprano el fútbol de Liga regresará.

Pero hay una preocupación mayúscula...



Buenas tardes señor Coito, ¿cómo está usted?

Espero que muy bien en tiempos difíciles. ¿Qué hace con tanto tiempo libre? Ya vamos sobre seis meses de cero trabajos con la selección. Ya vamos sobre seis meses de salarios al día y sin trabajo retribuido. Quizás usted y su equipo sigan enviado correos Spam cada semana, informes de esto y de aquello, mantengan su grupo de WhatsApp con los potenciales convocados para decirles muchachos cuiden su peso etc, etc… pero discúlpeme, con todo el respeto que le tenemos por acá, eso, eso no es trabajo, por lo menos ganando lo que ganan, no.



Buenas noches don Fabian, ¿todo bien?

Por acá le vamos a informar que las selecciones contra las que usted competirá ya están trabajando.



Costa Rica

El Sr Gonzales ha iniciado un microciclo de trabajo con sus muchachos locales. Y Costa Rica también compite hasta el otro año igual que su selección señor Coito. Una semana de trabajo que si bien es cierto se realiza en escenarios no propios y en plena pandemia será de mucho provecho para los ticos y además le llevarán ventaja. Para sellar con broche de oro los “ticos” jugarán un amistoso pronto contra la selección mexicana.



El Salvador

El Salvador arrancó esta semana secciones de trabajo al mando de su DT Carlitos de los Cobos, aún y cuando su salario fue rebajado en un 40% él está enfocado en su responsabilidad. Una semana de trabajo con sus muchachos, sábado y domingo estarán con sus familias y se reincorporan el lunes para trabajar hasta el miércoles, luego de eso, inicia pretemporada con sus equipos. ¿No debería estar haciendo lo mismo usted don Fabian? Claro está que El Salvador competirá en unos días para entrar a la octagonal a la que usted ya está clasificado.



Panamá

Don Fabián, Panamá está vivo de nuevo. ¿Ya le contaron que ha sido la piedra en el camino de nuestra selección en los dos últimos procesos mundialistas? Panamá es la selección de mayor evolución en la zona. Hay que tenerles cuidado. En plena pandemia arrancó un campamento de trabajo para 40 días... ¿se imagina si esta selección califica a la fase final la ventaja que le llevará? Bueno yo pienso que usted debería estar en el país haciendo trabajos de este tipo con la selección de Honduras obedeciendo un contrato de trabajo.





Guatemala

En la primera quincena de agosto Guatemala cumplió su segundo micro ciclo de trabajo. Al mando del DT Walter Clavery, los “Chapines” también están trabajado. Lo hace en su mayoría con jugadores de Municipal y Comunicaciones. O sea, con los más constantes.



Nicaragua

Nicaragua, un país que ha evolucionado en infraestructura mucho más que Honduras en los últimos años, (si sabe este dato verdad) contrato al buen “Paco” Ramirez como su nuevo director técnico. Por débil que sea o la vean, también inicia sus trabajos de preparación la próxima semana.



México y EEUU

Ni hablar de los monstruos de la zona. Ellos si don Fabian pueden darse el lujo que usted, sus equipos y sus patronos se están dando. Ellos con todo el poder económico y deportivo tiene a sus directores técnicos en sus países enfocados en una eliminatoria dura para 2021. Pero ellos son potencias y seguro estarán en Qatar 2022. Honduras no es potencia de la zona.



Al fin de cuentas, vamos a pegar a seis meses de cero trabajos bien remunerados. Y de nuevo aclaro, que no es un tema personal señor Coito, me cae bien, me cuentan es bien trabajador y sus métodos son actualizados, es metódico y dedicado a la hora del trabajo.

Pero no lo queremos en Uruguay, lo queremos aquí en el país con todas esas capacidades trabajando, planificando y haciendo crecer este proceso que aún está a medias. Si bien es cierto, Honduras inicia su competencia el próximo año, no es razón para desaprovechar el tiempo. Ya está comprobado que aún en tiempos de pandemia si se pueden desarrollar campamentos de trabajo y hasta pérfidos de fútbol.



Este pueblo don Fabian vive y muere por el fútbol. Este pueblo llora de sufrimiento y de alegría por el fútbol. Y a todos nosotros nos vendría bien una calificación a otra Copa del Mundo, más allá de que solo se vaya al paseo o a quedar de últimos. Pero las emociones son grandes e hinchan a esta afición noble y fiel que lo apoyará siempre. Hágalo por ellos don Fabian vengase, aunque sea en Barco. Buenas tardes.