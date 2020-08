El blog de Astor Henríquez: ¿Puede Messi rescindir su contrato e irse sin costo alguno del Barcelona?  

Los romances entre clubes y jugadores parecen eternos mientras se disfruta del éxito y esa sensación casi indescriptible de lograr objetivos; pero en estos últimos días ha sido tendencia mundial la posible salida de Lionel Messi del Barcelona.



La realidad es que se desconocen muchos detalles de la redacción del contrato entre el conjunto culé y la estrella argentina, por tanto, es complejo inclinarse por una sola teoria de lo que podría suceder; pero a través del análisis de algunos puntos importantes, intentaremos entender el contexto de la situación desde un punto de vista jurídico.

Ver: El precio real de Messi en el mercado de fichajes



Supuestamente Messi le comunicó al club que ejercería una cláusula de su contrato que le permitiría rescindirlo de manera unilateral e irse sin costo alguno del Barca; asimismo se ha dicho que el club ha manifestado que la redacción literal de dicha cláusula establecía el 10 de junio anterior como fecha máxima para que Messi ejerciera su derecho, de lo contrario se debía abonar 700 millones de euros por su salida.



Un primer punto muy importante a considerar sería la redacción literal de la cláusula que le permitiría salir a Leo Messi del Barca sin costo alguno; si partimos que en efecto el contrato establece el 10 de junio como fecha límite determinada para ejercer este derecho por parte del futbolista, no habría problema alguno para establecer que la acción tomada por Messi es nula en vista que dicho plazo ya transcurrió.

Si lo anterior suena tan simple, deberíamos preguntarnos ¿Por qué Messi decidió rescindir su contrato?





Todo apunta a que una de las principales armas de los abogados del futbolista, seria demostrar el espíritu o la verdadera intención de dicha cláusula al momento del acuerdo, y con ello dejar evidente la verdadera voluntad al establecer el 10 de junio como fecha límite para que el futbolista ejerciera su derecho de rescindir unilateralmente el contrato sin costo alguno.

Además: El futuro Barcelona que promete un candidato presidencial: Klopp y los fichajes

Una de las posibles razones al fijar la anterior fecha, es que el final de la temporada estaba previsto para el 30 de mayo pasado, con ello el futbolista disponía de un espacio de al menos 10 días para decidir si continuaba o no con el club.



Si a la anterior premisa le agregamos las declaraciones brindadas por Bartomeu al momento de la última renovación del contrato de Messi, todo apunta a que la verdadera intención de las partes era realmente que el futbolista tomara una decisión al final de la temporada. (“Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, para dejar de jugar para jugar donde quiera…”)



Otra circunstancia importante a considerar es el impacto que ha tenido el COVID-19 en las distintas competiciones internacionales, algunas de ellas fueron clausuradas antes de tiempo, en cambio otras finalizaron después de lo previsto inicialmente, alargando con ello la duración de la temporada (v.g. Liga de Campeones UEFA); esto puede ser un punto favorable al futbolista, ya que si tomamos en cuenta la premisa sobre el espíritu o la verdadera intención de las partes al establecer el 10 de junio (temporada finalizada) como fecha límite para que Messi ejerciera su derecho, sería lógico pensar que al no haberse reanudado la competición al 10 de junio producto del COVID-19, el futbolista no tenía los argumentos suficientes para notificar su decisión de salir del club, en vista de las circunstancias anormales.

Y esto toma más valor jurídico si consideramos la definición que FIFA brinda en el RETJ sobre temporada. (“una temporada comienza con el primer partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente y termina con el último partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente”.)



Algo que no le favorece al futbolista es que la legislación deportiva establece la responsabilidad del nuevo club en el pago de una indemnización a la que puede ser condenado el jugador dado el caso de rescisión de contrato sin justa causa, seria arriesgado para cualquier club estar en la expectativa de ser condenado al pago de 700 millones de euros.



No hay duda que ambas partes gozan de argumentos jurídicos para defender sus posturas; en resumidas cuentas, el Barca se estaría apegando a la literalidad de la cláusula en cuanto a la fecha establecida, por otro lado, Messi al espíritu o verdadera intención de las partes al momento del acuerdo (al final de la temporada); lo que sí está claro, es que un juicio es el peor escenario para ambas partes; por ello la solución estaría en una negociación en donde ambas partes puedan beneficiarse.





Si estas interesado en conocer más sobre Derecho Deportivo, tenemos talleres virtuales disponibles; puedes visitar la cuenta en Twitter @astorhenriquez, Instagram Astor Henríquez, Facebook Astor Henríquez – Legal & Sports - y escribirnos solicitando información. - También puedes buscar nuestro Podcast de Derecho Deportivo en Spotify y Apple como Astor Henríquez – Legal & Sports - .

Este trabajo fue publicado por primera vez en Diario Diez y los derechos de autor son propiedad de Astor Henríquez; Se otorga permiso para hacer copias digitales o impresas de este trabajo (o parte o resúmenes de él) para uso personal, siempre que las copias no se realicen o distribuyan con fines de lucro o ventaja comercial, y siempre que todas las copias lleven este aviso en la primera página (que debe incluir la URL, el nombre del autor (Astor Henríquez), el título del artículo, la fecha de publicación y la fecha de uso) de cualquier copia realizada. Se deben respetar los derechos de autor de los componentes de este trabajo propiedad de terceros que no sean Astor Henríquez.