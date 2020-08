Rony Martínez sobre el formato del Apertura: "Yo pienso que estaría bien jugar cada tres días"

El delantero del Real España, Rony Martínez, se entrena con mucha ilusión de cara al torneo Apertura 2020. La elección del formato se la deja a los directivos, pero dice que si los clubes se preparan pueden jugar partidos cada tres días.

"Nosotros ya comenzamos la preparación, pero será la gente de arriba la que definirá qué fecha se jugará. Pero nosotros estamos listos para jugar en la fecha que toque", dijo al ser consultado sobre la ordenanza de Fenafuth de comenzar el 26 de septiembre.

Rony se alista con muchas expectativas para lo que viene y tiene muy claros sus objetivos y los del club.

"Siempre hacer las cosas bien, estar en los primeros lugares y yo siempre con la efectividad y meter goles en cada partido. Andar bien en la puntería, mantenernos en un buen nivel. Esas son las metas", agregó.

En el Clausura 2020 que se dio por finalizado, el rendimiento del "Cañonero del Aguán" venía de menos a mas. Habla de la sequía que vivió.

"Siempre hay momentos bajos en el jugador, había caído en una etapa complicada en la que trabajaba bien en cada entrenamiento y no salían las cosas. Las malas rachas siempre existen, pero nunca dejé de luchar, de perseverar, sabiendo que Dios me iba a bendecir como lo ha hecho siempre, solo era de no desesperarse que los goles iban a llegar".

Considera preparado al jugador hondureño para jugar cada tres días

Al atacante le consultaron sobre el formato que le gustaría para el Apertura 2020. En Liga se ha discutido la posibilidad de realizar dos grupos de cinco clubes para evitar los desplazamientos y disminuir la cantidad de partidos.

Con un formato todos contra todos a dos vueltas y el poco tiempo, implicaría jugar entre semana. ¿Está en capacidad el jugador hondureño de jugar cada tres días o mejor cada siete días?.

"Es según la preparación de cada equipo y uno debe trabajar. Allí se verá si se ha trabajado bien para jugar cada tres días. Para eso hay un plantel bien amplio, para no estar repitiendo jugadores, para tener alternativas. Yo pienso que estaría bien jugar cada tres días", sentenció.

El regreso de Mario Martínez

Rony no se ha fijado un número de goles para este torneo Apertura 2020. Su mente está puesta en llegar en óptimas condiciones y aprovechar las que queden.

"El delantero vive de goles, eso es cierto, pero no tengo un número exacto. Trabajo en cada entrenamiento para buscar anotar e ir partido a partido. Sería bueno hacerlo en cada juego, pero para eso hay que trabajar".

El regreso de Mario Martínez al Real España beneficiará al atacante y lo sabe muy bien.

"Ustedes saben lo que significa Mario en el equipo. Es de la casa y vendrá a aportar mucho la clase de jugador que es. Es un buen asistidor, va a aportar mucho, solo es de saber moverse, buscarle los espacios porque él la va a color allí", cerró.