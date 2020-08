Gonzalo Klusener: "Todos arrancamos de cero porque tuvimos unas vacaciones obligadas"

El delantero argentino Gonzalo Klusener dice que llegan al torneo desde cero luego de estar cuatro meses en casa y entrenando solo. El sudamericano quiere demostrar que Diego lo trajo porque es hombre gol y se la va a rifar en este Apertura 2020.

Gonzalo quiere continuar en el nido, pero depende solamente de él, dice que se entregará porque le gustaría quedarse algunos torneos más. Los azules tendrán que enfrentar además del torneo local, la Liga Concacaf y es una motivación.

Objetivos para el Apertura: "Los mismos de siempre, ser competitivo en el campeonato, siempre estr en los primeros puestos y pelear el título. En un club grande como este estas son las aspiraciones, sabemos que solo uno sale campeón y arrancamos esta preparación con muchas ganas y Dios quiera podamos festejar. Personalmente quiero jugar, convertir goles, ser importante para el club donde me toque estar; yo trabajo para eso y Diego decide si me toca jugar".

Experiencia con el encierro y coronavirus: "He pasado toda mi cuarentena en mi departamento, cumpliendo todos los requisitos del Gobierno, haciendo lo mío junto a mi familia. No fue nada sencillo porque estamos acostumbrados a salir de casa a diario a entrenar en lugares abiertos. En los últimos cuatro meses me ha tocado entrenar en el balcón manteniendo las condiciones. En este tiempo he aprendido a leer, estudiar y todo".

No se arrepiente de venir al país: "No para nada, no estoy arrepentido, estoy contento con la decisión que tomé, más porque me quedé a pasar la cuarentena acá porque tuvimos la oportunidad de volver a Argentina, pero la decisión fue quedarme y nos quedamos todo; no estoy arrepentido, al contrario, estoy contento de defender este club y trataré de hacer lo que hice en otros equipos".

Comenzará de cero: "Todos arrancamos de cero porque tuvimos unas vacaciones obligadas y bastante largas, hay que acondicionar el físico al deporte que competimos. Diego puso a jugar al que mejor veía, no sería extraño entre nosotros competir y ponernos en el nivel que estábamos para poder jugar. Cuando llegué acá tenía que demostrar para ganarme el lugar y ahora no será la excepción".

Sin fogueos para el arranque de Concacaf: "Necesitamos competir para tomar el ritmo futbolístico que uno quiere, no es lo mismo juego oficial que el de práctica, pero trataremos de hacerlo de la mejor seriedad posible y jugar una competencia importante para nosotros. Esperemos estar a la altura y poder pasar también".

Formato de competencia: "Sería ideal tener el formato, pero a nosotros nos falta tiempo de preparación tenemos que tener la calma, los años en la carrera me dicen eso, tenemos que dedicar el tiempo a prepararnos, crecer futbolísticamente, técnicamente y estar a la altura de cómo terminamos. El formato y todo se resolverá esta semana y no es algo que nos deba preocupar a los jugadores, nosotros debemos enfocarnos en mejorar y ver cómo jugaremos".

Trabajos de pretemporada: "Lo físico muy bien porque venía entrenando en el balcón de mi casa y el club nos había dado una cinta y barra con pesas. El último mes ya salí a correr al aire libre, primero por mi salud mental porque ya no aguantaba el encierro. Luego viene el trabajo con balón y los pases, pero a medida que pasen los días iremos mejorando porque el fútbol no se olvida como patear una pelota".

Tiempo en Motagua: "Por lo pronto tengo contrato hasta diciembre, pero me gustaría seguir acá porque es importante y competitivo y la gente que trabaja acá me trata muy bien. Pero todo depende del rendimiento pero sería muy lindo seguir en el club".