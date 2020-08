La MLS se reanuda esta noche con el juego del Impact Montreal de Quioto en medio de polémica

En medio de la polémica, la MLS se reanuda esta noche tras el boicot convocado por los futbolistas luego del asesinado de un ciudadano negro que generó indignación en los deportistas norteamericanos, comenzando por los jugadores de la NBA.

La MLS emitió un comunicado en el que informó el acuerdo al que llegaron los futbolistas y dueños de clubes. Durante las últimas horas, la polémica se encrudeció luego que el presidente del Real Salt Lake se opusiera al parón y anunciara el despido de jugadores.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

"Luego de un periodo de reflexión y conversación con Black Players For Change (BPC), los jugadores de la Liga, y la Asociación de jugadores de la Mayor League Soccer (MLSPA, por sus siglas en inglés), los partidos se reanudarán desde esta noche, empezando con el encuentro entre Montreal Impact y Toronto FC", dice el comunicado emitido por la MLS.

Hoy el campeonato vuelve con el duelo entre el Impact de Montreal donde milita el catracho Romell Quioto y el Toronto FC. Una de las complicaciones que ha tenido además de las protestas por el racismo, ha sido el coronavirus que está golpeando EUA.

Este día el entrenador de Los Ángeles FC, Bob Bradley, dio un espectacular discurso sobre la desigualdad y cómo las luchas de mayoría pueden tumbar el poder. Estos comentarios han comenzado a hacer eco en la mayoría de personas que protestan contra la brutalidad policial en EUA contra las personas negras.

Ver. ROMELL QUIOTO ESTÁ DANDO DE QUÉ HABLAR EN CANADÁ

"Como entrenador solemos hablar de 'nosotros', pero hoy, ese ‘nosotros’ no es el equipo o la organización, sino la gente que busca un cambio y sabemos que no todo el mundo hoy quiere ese cambio para bien", inició diciendo el entrenador de Andy Najar que ha calado fuerte en la nación del norte.

Luego agregó: "El fútbol no es lo más importante hoy. En Egipto me di cuenta que es imposible para la gente regular y conocer la verdad y está pasando en nuestro país. Creo que hay suficiente gente en nuestro país para estar de acuerdo que lo que está pasando está mal (…) Tenemos que estar juntos, lo importante no es estar de pie o hincado en el Himno, no es vestir la camiseta de ‘BlackLivesMatter’ o no. Se trata de estar listos para aportar a un cambio juntos de forma absolutamente pacífica".