El Blog de Ponce Morazán: "Tony Hernández decide venir a Honduras, Carlón, Mauro y el Primi regresan a sus viejos amores"

El que está enamorado siempre vuelve y perdona hasta "infidelidades", es un viejo refrán que viene como anillo al dedo a Carlos Martínez, Mauro Reyes y "Primitivo" Maradiaga, quienes están de moda porque volvieron o están por regresar a viejos hogares.

Todo esto es producto de la danza de entrenadores que dirigirán en el campeonato de la Liga Nacional de fútbol y que están por colocarle cabeza, cuerpo y extremidades los flamantes directivos.

La gran novedad en este mercado de técnicos, es sin duda, la contratación de "Tony" Hernández, un español que ha sido cazado por el Real de Minas.

Los mineros "Danlidenses" se han vuelto especiales en contrataciones extrañas, como la del delantero ruso- estonio Kavaiev, quien resultó por cierto "mucha bulla y pocas nueces".

Ahora es que han contratado al hispano "Tony" Hernández, en sustitución del catracho Raúl Cáceres, toda una incógnita para estos mercados, ya que es un adiestrador con una trayectoria muy corta y sin resultados para destacar.

El entrenador español Tony Hernández (derecha) es el nuevo técnico del Real de Minas.

Si hacemos una retrospectiva con técnicos ibéricos en Honduras,recordamos a Juan Luis Hernández (Victoria), Carlos Jurado (Motagua, hispano-uruguayo), Carlos García Cantarero (Victoria). El hispano-uruguayo Jurado dirigió varias veces al Motagua y lo hizo subcampeón en el 91.

En la Real Sociedad ha regresado al banquillo, por enésima vez, Carlos Martínez, el técnico que los ascendió por última vez en una final contra el Olancho F.C.

El problema es que Real Sociedad y "Carlón" se dejan de querer muy fácil, al extremo que yo perdí la cuenta de las renuncias y separaciones del exgoleador en varios equipos. A ver si Elencoff y Martínez logran sosegarse esta vez y terminan en paz el campeonato, sino es que empiezan a calentar desde ya Londoño y Castellón.

Otro que regresa a la máxima división, donde a él le gusta dirigir, no en segunda, es Mauro Reyes, todo un 'judío errante', para asumir al Honduras Progreso en reemplazo del uruguayo Julio Rodríguez, quien tomó sus bártulos y regresó a su país natal, sin dinero en la bolsa y espantado por la pandemia en Honduras.

En el Honduras Progreso la costumbre es que el amigo, Elías Nazar, mete presión desde los partidos de pretemporada, por lo tanto Mauro ya sabe que tiene las maletas en la puerta de salida, desde que inicie su primer entrenamiento.

El de Arada, Santa Bárbara, tampoco anda con cuentos y cuando ve que no se dan los buenos resultados o no ve reflejado su billete en el banco, no lo piensa dos veces para renunciar irrevocablemente. Así que ya está advertido Elias, ya que Mauro está dando la vuelta como ya la han dado varias veces Héctor Castellón y Wilmer Cruz, muy buenos entrenadores a donde van.

Mientras tanto, al Vida regresa un viejo conocido, Ramón "Primitivo"Maradiaga y con su llegada hay buenos augurios en la afición del más popular de La Ceiba.

Maradiaga, uno de los mejores técnicos del país, deberá revertir su mala racha de fútbol salvadoreña. En la tierra del Mágico González no solo tuvo malos resultados que provocaron su salida, sino que se vio involucrado en un escándalo por un encuentro contra Canadá por eliminatorias mundialistas, que le costó dos años de suspensión y muchos francos suizos de su bolsa.

La FIFA lo encontró culpable de cohecho (encubrimiento) por no denunciar que hubo un ofrecimiento de soborno en ese partido, en lo que él estuvo en contra pero no lo delató ante FIFA.

Al Vida regresa el "Primi", revestido de mucho poder para la estructura del equipo rojo, mismo que le ha dado su nuevo inversionista,el empresario hondureño Luis Cruz. Esperamos que los amigos de La Ceiba dejen trabajar en paz la gestión de Maradiaga y del nuevo inversionista para no contaminarlo desde el principio.

En los dos torneos anteriores, incluyendo el suspendido por la pandemia, el Vida había vuelto a ser un gran protagonista del campeonato dirigido por el uruguayo Fernando Araujo. Todo salía bien en lo deportivo, al extremo que en el torneo antepasado después de muchos de ausencias, se metieron a la pentagonal, en la cual fracasaron por su inestabilidad de resultados.

Con la salida de Óscar Salas, Ovidio Lanza, por decisión del entrenador, del defensa uruguayo Mathias Techera, nuevo fichaje del Marathón y la inminente salida de Marvin Bernárdez, el rojo ya que tiene chequera en mano, debe armarse con buenos extranjeros y refuerzos nacionales, sino quieren pasar de "zapato a caite".

En la próxima columna analizaremos el G-4 donde se mantienen intocables sus entrenadores y a la UPN que también le apuesta a la continuidad con el "Turco" Nazar, ya que tendremos mucha tela que cortar con todos estos técnicos. muchos de ellos arraigados desde hace muchos años por estos lares.