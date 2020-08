El rotundo cambio que ha tenido el exjugador Alexis Duarte a quien la vida le ha dado otra oportunidad

"El vicio del alcohol y drogas me hizo cometer esos pecados". Así confesaba Alexis Duarte en sus momentos donde tocó fondo. Hoy el ex futbolista volvió a reaparecer ya recuperado; lleva más de un año sin probar drogas y alcohol y se nota la diferencia.

Duarte llegó a ser en la década de los 90 uno de los más talentosos futbolistas hondureños; un volante mixto de gran pegada. Se le comparó su estilo con el de Pablo "El Cholo" Simeone, argentino que jugó en alto nivel en Italia y España.

Alexis Duarte estaba perdido, su techo era un árbol que le daba sombra. Emanaba un olor a alcohol y humo de cigarrillo. En su natal Tela era fácil encontrarlo, deambulaba por las cantinas y el parque central pidiendo para un trago.

El exjugador del Platense y Marathón Alexis Duarte ya recuperado de la drogadicción y el alcoholismo tras entrar a un centro de rehabilitación.

Ese tiempo quedó atrás, desde hace más de un año, el ex jugador fue conducido por amigos que le dieron la mano para sacarlo del agujero. Fue internado en centro de rehabilitación, “Mediador de un nuevo pacto”, ubicado en San Juan Pueblo, Atlántida.

La vida le ha dado una segunda oportunidad a Duarte quien luce con nuevo rostro, más alegre, limpio de ropa y de cuerpo porque ha confesado que no ha vuelto a caer. Ahora predica con el ejemplo.

Una vez confesó que llegó a consumir una onza de cocaína, misma que lo llevó al borde de la muerte porque quedó inconsciente y tuvo que ser internado. Estaba recién salido del Marathón, el equipo que pagó una gran cantidad de dinero por su ficha, pues se llevaban un talentoso futbolista.

"La gente me pregunta, y cuánto ganabas en el fútbol, que esto, que lo otro. Me molesta la pregunta, siempre me la hacen, pero tengo que hacerle frente. Trato de ser hombre y enfrentar la realidad, somos humanos y todo mundo comete errores, pero hay que saber tener fuerzas, sin duda", responde Alexis Duarte.