Mauricio Dubón regresa, anota y los Gigantes vuelven a ganar en la MLB

Después de tres derrotas consecutivas, los Gigantes de San Francisco consiguieron una victoria en el segundo juego de la serie ante Arizona Diamondbacks. El hondureño Mauricio Dubón, a pesar de tener participación en la racha de las siete victorias consecutivas de los Gigantes, no disputó los tres juegos previos donde su equipo perdió.



Los chicos de la bahía se adelantaron temprano en el partido con dos anotaciones en el primer inning, donde en la parte defensiva Mauricio Dubón colaboraba con un out.



En la segunda entrada del partido, Mauricio Dubón concretó un hit con una velocidad de casi cien millas por hora, situándose hacia la primera base. Posteriormente, Yastrzemski mandaría la bola hasta el jardín derecho, y Dubón gracias a su destacada velocidad, pasó de primera base a home en 9 segundos para realizar la tercera carrera en el partido para los Gigantes y la numero once en su cuenta personal en la temporada.

Ver: Gigantes de San Francisco remontan a los Dodgers



La siguiente entrada seguía resultando favorable para los Gigantes, siendo Evan Longoria quien se encargaría de anotar la cuarta carrera en apenas tres innings para el equipo de la bahía. El hondureño Mauricio Dubón, volvería a ayudar en defensa con otro out desde el jardín derecho.





En el cuarto inning, D-backs descontaron con un jonrón de dos carreras, siendo eso lo único que los locales aportarían en el partido. En la octava entrada, Mauricio Dubón volvería a hacer un hit, su número 19 de la temporada, elevando su promedio de bateo a 276.



En el último tramo de partido, Flores se encargaría de conectar una cuadrangular para añadir una carrera en la cuenta de los Gigantes, concluyendo el partido finalmente con un marcador de 5-2 a favor de San Francisco.



Este domingo a las dos de la tarde hora de Honduras, se celebrará el tercer y último partido de esta serie entre Gigantes con D-backs. La victoria para el equipo de la bahía los acercaría al tercer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional.