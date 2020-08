¿Cómo es el nuevo formato del torneo Apertura en Honduras y cómo entenderlo mejor? ¿Qué tiene de bueno y de malo?

Después de tanta polémicas y diferencias para poner en marcha el torneo Apertura de la Liga Nacional, los presidentes de los clubes y las autoridades de la Liga Nacional tras una votación dividida, decidieron poner a prueba un nuevo formato en el que se jugará este campeonato 2020.

Con muchas expectativas y ciertas incertidumbres, los jugadores y los clubes deberán remar en contra del tiempo y la modificaciones del nuevo formato.



¿Por qué un nuevo formato?

El tema de la pandemia por el coronavirus llevó a los dirigentes hondureños a cambiar el formato, uno distinto, nunca antes usado y que sólo será puesto en prueba en este torneo Apertura. Se busca evitar tanto traslado de los clubes que generaba un alto costo económico.



¿Cómo quedó constituido?

Se determinó hacerlo de manera regional; donde se conforma de dos grupos: Zona Centro Sur y Zona Norte.



¿Cómo se conformaron los grupos?

En el Grupo A (equipos zona norte) estará integrado por: Marathón, Real España, Vida, Honduras Progreso y Platense. Y en el B (equipos centro-sur): Olimpia, Motagua, UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad.

¿Por qué Real Sociedad jugará en la Zona Centro Sur?

El Real Sociedad pertenece a la Zona Norte, pero debido a la desigualdad y la minoría de clubes en la Zona Centro, se realizó un sorteo y el equipo de Tocoa salió elegido para completar el Grupo B.



¿Cuántas jornadas disputará cada equipo?

El desarrollo de los juegos serán 14 jornadas, donde cada club jugará siete partidos de local y siete de visita. Las cinco primeras fechas se jugarán entre equipos del mismo grupo.



¿Qué pasará con el equipo que queda libre de cada grupo?

El equipo que descanse en cada jornada del Grupo A jugará con el equipo que descansa del Grupo B. Para la segunda vuelta será lo mismo, solo cambiará la localía.



¿Cuántos partidos se desarrollarán con este nuevo formato?

Serán 84 en total: La primera fase contempla 14 jornadas, 5 por jornada y que sumaría 70 encuentros. En la segunda fase: Final y Repechaje, 2 jornadas, 3 juegos por jornada (6 juegos). Luego en semifinales: 2 jornadas, 2 juegos por jornada (4 juegos) y en la final serían dos jornadas, 1 por jornada. (2 juegos) y la tercera fase que es la gran final; 2 jornadas, 1 juego por jornada. (2 juegos).



¿En qué consiste esta fase intergrupales?

De la jornada 11 a la 14 se conformará con enfrentamientos intergrupales. Se quedó determinado que clasificarán los tres primeros lugares de cada grupo a la siguiente ronda.





¿Cambiará la manera de los enfrentamientos?

El desempeño seguirá siendo el mismo que la primera parte, donde todos los equipos jugarán dos partidos de local y dos de visita contra los equipos del otro grupo. Los del A ante los del B.



¿Cómo se desarrollarán los partidos de semifinales?

Se jugará una llave (partidos ida y vuelta) entre los equipos que ocupen los primeros lugares de cada grupo, para definir el ganador de las vueltas regulares. El vencedor tendrá derecho a la gran final.



¿Quienes deberán jugar el repechaje?

El segundo lugar del grupo A se medirá contra el tercero del B (Llave B) y el segundo lugar del B contra el tercero del A (Lleve C). Los clubes que fueron segundos de grupo cierran sus partidos de local.



¿Cómo se determinará a los equipos finalistas?

El equipo que salga ganador de la llave B se medirá al primer lugar del Grupo B (Finalista 1) y el ganador de la llave C se medirá al ganador del Grupo A (Finalista 2). Los equipos que fueron líderes de los grupos cerrarán sus juegos de local.



¿Qué equipo cerrará en casa la gran final?

El equipo que haya alcanzado mayor cantidad de puntos en la fase de grupos. (Los criterios de desempate serán de acuerdo a las bases del campeonato).



¿Cómo se evitaría disputar una super gran final?

Si al conocer el campeón fuera el mismo que ganó las vueltas regulares fue el mismo de la fase final se declarará campeonísimo.





¿Cómo se llegaría a jugar una Super Gran Final?

Si el campeón al final del torneo fuera diferente al equipo que ganó las vueltas regulares, entonces se jugará la super gran final y esta sería a partido de a ida y vuelta.



¿Cómo se definirá la localía para la super gran final?

El equipo ganador de las vueltas regulares tendrá la ventaja de cerrar.



AQUÍ GRAFICAMOS CÓMO SE DESARROLLARÁ EL TORNEO APERTURA





ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS



GRUPO A (Zona Norte)

Real España

Marathón

Platense

Vida

Honduras Progreso



GRUPO B (Zona centro-Sur)

Olimpia

Motagua

Real de Minas

Lobos UPN

Real Sociedad



FINAL Y REPECHAJE DE LIGUILLA 1 (ida)

Primero del A vs Primero del B (Llave A)

Tercero del B vs Segundo del A (Llave B)

Tercero del A vs Segundo del B (Llave C)



FINAL Y REPECHAJE DE LIGUILLA 2 (vuelta)

Primero del Grupo B vs Primero del Grupo A (Llave A)

Segundo del Grupo A vs Tercero del Grupo B (Llave B)

Segundo del Grupo B vs Tercero del Grupo A (Llave C)



SEMIFINAL 1 (ida)

Ganador Llave B vs Primero Grupo B (Finalista 1)

Ganador Llave C vs Primero Grupo A (Finalista 2)



SEMIFINAL 2 (vuelta)

Primero Grupo B vs Ganador Llave B (Finalista 1)

Primero Grupo A vs Ganador Llave C (Finalista 2)



FINAL 1 (ida) (Llave D)

Finalista 1 vs Finalista 2



Finalista 2 vs Finalista 1



SUPER FINAL (Finalísima)

Ganador llave D vs Ganador Vueltas regulares (Llave A)