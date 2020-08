Pedro Troglio y sus anécdotas con Carlos Bilardo: El cactus de dos metros y la nieve

El técnico Carlos Salvador Bilardo es todo un personaje y en sus 49 años de trayectoria, TYC Sports le rindió un homenaje y en el mismo Pedro Troglio, técnico del Olimpia, cuenta dos anécdotas divertidas con el doctor.

Bilardo dirigió la selección de Argentina que ganó el Mundial de México en 1986 con Diego Maradona como estrella. También comandó la escuadra albiceleste en el Mundial de Italia 90, donde dirigió al ahora estratega albo.

Lo hizo desaparecer un cactus de dos metros en la madrugada

Troglio recuerda que para la final de Copa de Europa en 1988 entre Milan y Steaua Bucarest, Bilardo se encontrada de visita en Italia y le pasó a ver el partido con este.

"Cuando llega me hace bajar y me dice: mirá, hay que hacer desaparecer este cactus, que medía como dos metros que estaba en la puerta. Gracias a Dios para ese tiempo no habían cámaras. Y le digo, mire, es muy grande y me dijo que había que desaparecerlo porque traía mala suerte".

Subieron para ver el encuentro. El Milan se coronó campeón aquella noche y durante el partido, Bilardo le insistió varias veces a Troglio el tema de la planta y antes de marcharse se lo recalcó.

"Yo en un mes vuelvo, tratemos que desaparezca porque trae mala suerte", le dijo.

Troglio asegura que ese mismo día, le dijo a su hermano que tenían que hacerlo porque sino "ese cactus me iba a dejar fuera de la Copa de Italia 90".

En horas de la madrugada, cuando todos estaban dormidos, cortaron en pedazos el cáctus y lo echaron en una caja y para ir a tirarlo lejos.

"Lo más difícil fue cargar la macetera como de mil kilos. La cargamos en el auto de mi hermano y a la mañana siguiente el portero y todo el edificio enloquecido preguntando por la planta. Lo más triste de la anécdota es que el "Narigón" vino a mi casa", recordó.

Lo bueno es que Bilardo igual lo tomó en cuenta para el Mundial de Italia 90.

El argentino también contó que estando en con la selección de Argentina concentrados en Escocia, durante la charla técnica comenzó a nevar, era la primera vez que veía caer la nive por lo que se distrajo un instante.

Pensó que Bilardo no estaba atento de su despiste, pero se equivocó.