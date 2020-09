Ramiro Martínez sobre Luis Garrido: "No pensamos en más altas, salvo excepción de último momento"

Desde Uruguay, el técnico Ramiro Martínez habló en conferencia sobre el nuevo formato para el Apertura 2020, la preparación del Real España y las bajas.

Ramiro arribará a San Pedro Sula el 10 de septiembre para sumarse a la pretemporada. Lo hará acompañado del nuevo preparador físico Guillermo Kutyas Mato.

El charrúa dice que Liga Nacional pudo haber optado por un torneo todos contra todos y eliminando la pentagonal, para reducir el número de juegos.

"Es quizá un poquito rebuscado el formato para la economía de partidos que se termina generando. Prácticamente si vamos a los números son la misma cantidad de partidos, bien podría haber sido un torneo largo con una final más directa, sin pentagonal y eran casi la misma cantidad de encuentros. Pero a su vez se entiende que la razón de fondo debe ser la sanitaria y tratar de evitar los viajes de tantas horas, estadías y demás", dijo.

Y agregó: "Por ese lado lo puedo entender, pero sin lugar a dudas no beneficia ni le hace daño a nadie. Todos los equipos van a estar por igual, comenzando de cero y el que lo gane será el que haga las cosas mejor".

Los aurinegros integran el grupo de la Zona Norte junto a Marathón, Platense, Honduras Progreso y Vida. El que termine primero de las vueltas, enfrentará al líder del grupo de la Zona Centro Sur para definir al ganador de las vueltas y el que se quedará con boleto para la finalísima. Ramiro lo tiene claro.

"El equipo que logre el primer lugar va a tener una importante ventaja deportiva bien conseguida, el primer lugar la garantía de poder estar en finales. Lucharemos por estar en esos lugares".

Real España confirmó hasta el momento tres bajas: Jorge Claros, José Danilo Tobías y Rudy Melández. Ramiro asegura que la decisión fue administrativa.

"Las salidas de los jugadores fueron decisiones estrictamente administrativas. Nosotros le pedimos que en lo posible no se tocara el plantel, pero era evidente que algún ajuste habría después de una pandemia en el tema económico. Pero nuestro pedido era tocar lo menos posible el plantel en cuanto a bajas, estamos muy satisfechos con los muchachos y en gran medida se pudo lograr. Lamentable porque perdimos un par de compañeros que eran muy útiles".

Sobre el nuevo preparador físico:

El otro compañero optó por el tema económico quedarse aquí en Montevideo. Lo hemos sustituido por otro profesional para desarrollar esa labor".

¿Por qué no podrá viajar con Coito?

Tuvimos que acceder a este vuelo porque no tenemos la visa de Estados Unidos, por eso haremos el viaje vía Madrid. Es la diferencia. Si Dios quiere pronto estaremos por allí".

¿Tiene cabida Luis Garrido en el equipo?

Por el momento estábamos ya cerrados en el tema de un plantel definido. Pero uno no puede decir nunca cuando se trata de buenos jugadores o la posible llegada de un buen jugador, pero es un tema que hasta el día de hoy no lo hemos manejado con la directiva.Imagino que debería enterarme yo primero y tener una charla de ese estilo, pero no la hemos llegado a tener. No pensamos en más altas en este momento, salvo en una excepción que podría haber a último momento.