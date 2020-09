Con Costly, ocho refuerzos y sin descartar a Rambo: Platense quiere dar la sorpresa en este Apertura

El Platense es otro de los clubes que ha comenzado este día con sus exámenes de coronavirus y de esa manera emprender sus preparación de cara al torneo Apertura 2020.

De la mano de Jhon Jairo López, los escualos quiere meterse de lleno a la pelea en el Grupo B. Es así que su estratega ha trabajado durante este tiempo en un plan necesario que poner al equipo a tono previo al arranque del torneo.



"Como cuerpo técnico hicimos protocolos de bioseguridad, pretemporada para ocho semanas, siete, seis, cinco y cuatro, pero así como va el tiempo los trabajos serán de tres o cuatro semanas porque no dan los tiempos. Estamos a la espera de realizar los entrenamientos presenciales y hoy a las 4:00 pm tendremos una reunión virtual", contó Jairo López.

El timonel cafetero tiene listos los refuerzos necesarios con los que debe contar, pero antes quiere tener claro el estado en el que se encuentra la plantilla.



"Lo primero es que se incorporen todos los jugadores de la plantilla, los posibles refuerzos que ya está casi todo cerrado, solo falta reunirnos con la junta directiva y que den el aval para que arreglen con cada uno de ellos. Luego hay que hacer un diagnóstico de cómo llegan los jugadores y a partir de ahí darle las pinceladas de lo que queremos".



Jhon Jairo es claro que primas a primeras no se puede esperar un inicio fácil, el tiempo en el que los jugadores estuvieron parados deberá pasar factura en los equipos.



"El arranque no será fácil, ustedes lo saben que uno de los equipos que arrancó por último la pretemporada es Platense y esperemos poder utilizar bien las herramientas de trabajo para ir preparado el grupo de jugadores", indicó.

Una de las armas con las que siempre cuenta es con el experimentado Carlo Costly, con quien ya ha hablado para poder echar mano en este presente campeonato.



"Yo cuento con Carlo Costly, siempre he manifestado el interés que tenía que él se preparara bien y creo que él un día va decidir si se retira o no. Yo lo que pretendo es hacerle una buena pretemporada, un buen trabajo y que él se sienta cómodo en el terreno de juego. Ya despues él va saber si se retira este semestre o le da más prolongación".



En cuanto a los demás refuerzos que ha pedido. "Refuerzos como tal pedí cinco, siempre les dije que estaba contento con el grupo de jugadores y que me dejaran el 90 o 95% de la plantilla y los directivos han accedido a esa propuesta mía".



Y agregó que: "Hay tres posiciones que yo no contaba con ellos y creía que se iban a quedar y son el caso de: Rafael Zúniga, German Yacaruso y buscan un delantero porque se fue Diego Reyes. Son tres jugadores que hay que reemplazar y cinco que deben de llegar de refuerzos. La idea es contar con ocho jugadores nuevos, más la base".





El técnico colombiano no quiso revelar los nombres de los cinco jugadores que tiene en cartera hasta el momento para reforzar las filas de los escualos.



"Por respeto a los jugadores no es coherente dar nombre y a mí se me han dañado (los fichajes) en otros países, donde he dado nombre y no se ha firmado el contrato y no quiero que se dañen. Si te puedo adelantar que estoy buscando porteros, defensas centrales por izquierda, volante mixto y un delantero. Le podemos sumar un lateral derecho e izquierdo. Esas son las posiciones en las que necesitamos refuerzos", explicó.



Otra de las novedades que pudo adelantar es que no descarta poder contar en sus filas con Rambo de León, quien si quiere estar en la filas del tiburón, tendrá que poner a prueba su estado físico.



"Va ser complicado, pero yo no lo descarto como en su momento lo dije, pero es un tema que no lo hemos tocado en junta directiva y seguramente voy a tocar el tema y si veo que no tengo ningún problema en ver que al menos darle la oportunidad que muestre lo que tiene, que yo se que por pasado e historia es un jugador que le ha dado muchas alegrías al fútbol hondureño, pero yo no estamos hablando de un pasado, sino de un presente y si él tiene la capacidad de encajar en lo que nosotros pretendemos como cuerpo técnico; no tengo ningún problema en verle".



En cuanto al nuevo formato con el que se contará para este torneo Apertura. "El formato más coherente que han podido sacar, siempre pensaron en el bienestar de los jugadores y este torneo es atípico, donde nunca hemos jugado en ningún país. La Champions arrojó uno que no se había jugado a un partido único y se fueron eliminando lo más rápido posible. Aquí no hay mucho tiempo y tampoco pueden haber muchas fechas. Yo creo que pensaron en los jugadores, ya que de nada sirve jugar miércoles, domingo, ya que los futbolistas se van a resentir y no es el tema que han descansado seis meses y ahora hay que darles como violín prestado".

Y añade: "Este torneo será atípico y muy diferente a todos los formatos en todos los países, pero tenemos que adaptarnos a lo que nos arroja el fútbol y la vida como tal. Yo creo que el técnico que se adapte bien le va sacar provecho a la pretemporada y al equipo".



Jhon Jairo López es del pensamiento que ahora tendrá mayores posibilidades de poder estar en la fiesta grande del balompié hondureño.



"Todos tenemos las mismas posibilidades, ya se abre un poco más con solo el hecho en cuanto al torneo pasado y si nos vamos al del año pasado donde solo clasificaban cuatro, entonces ahora hay espacio para dos. Aquí todos empezamos de cero y el que arranque bien posiblemente termine bien. La curva de rendimiento se genere a partir de la sexta o séptima fecha, luego mantenerla y que no hayan lesionados".



También aprovechó para lamentar la cancelación del torneo de reservas, pero tomó sus propias medidas para no perder parte del talento que tiene el Platense en sus inferiores.



"Seguramente no solo a un equipo, sino al fútbol hondureño. Nosotros hicimos una valoración exhaustiva y no queremos perder en su totalidad el tema de las reservas, no los vamos a poder tener a todos, pero yo di una nómina de siete de los 25 que hay. Son los mejores y tratar de rescatar ese grupo de jugadores", finalizó.