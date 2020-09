El blog de Mauricio Kawas: "Espero un buen Apertura 2020 a pesar de todos los retos"

Poco a poco los clubes de nuestra Liga Nacional van pasando de la confrontación al entendimiento, un entendimiento que los lleva a encontrar los mejores caminos para que el fútbol profesional hondureño sobreviva en medio de esta pandemia. Y no solo subsistir durante la crisis, sino lograr crear la plataforma para resurgir más fuertes cuando todo esto pase.

No quiero decir con esto que ya todos los puntos en discordia se han resuelto. Para eso todavía falta y muy probablemente algunos de esos puntos en discordia salgan a flote de nuevo un poco más adelante.

El grupo de los seis, que a veces son siete, por ahora han enfocado esfuerzos en lograr, junto a los demás, que nuestro fútbol vuelva luego de tantos meses sin actividad.

No hace mucho el panorama era desalentador, con posturas retadoras, desafiantes y sobre todo muy distantes. Pero hoy, sin estar cien por ciento de acuerdo, encuentran la forma para idear un formato diferente de cara a la competencia que iniciará a finales de septiembre.

Este nuevo formato busca, principalmente, bajar los costos mediante la reducción de las fechas a disputarse y a través de la conformación de dos grupos regionales reduciendo los viajes a mucha distancia. Con excepción de Real Sociedad, pero aquí los clubes decidieron asignarle al club de Tocoa un monto extra por cada visita que le toque realizar a la capital.

En general me gusta mucho. Los directivos han tomado en cuenta a las televisoras entregándonos varios juegos con eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Algo, sin lugar a dudas, muy atractivo para los televidentes y al final también muy importante para el nivel de competencia que todos queremos ver.

Habrá además una batalla fuerte en cada uno de los grupos por amarrar el primer lugar dejándonos derbis locales muy disputados como los Marathón vs Real España o los Motagua vs Olimpia.

No digo que el formato sea perfecto, pero sí me parece bastante atractivo. Y lo mejor de todo es que hasta podríamos tener dos finales en caso de que el equipo que logre ganar las pentagonales no se corone en la liguilla.

En cuanto a la bioseguridad debemos aceptar de entrada algo muy importante. Existe la posibilidad que se den algunos positivos una vez inicie el torneo, pero para eso se ha creado un protocolo. Y ese protocolo determina los pasos a seguir. No se trata de volvernos locos en el caso que se detecte uno o más casos.

Se trata de seguir los procedimientos. Justo ahora Costa Rica juega su campeonato al tiempo que se detectaron algunos casos. Al club afectado se le suspendieron uno o dos juegos mientras los demás siguen participando.

Aprovecho este espacio para hacerle un llamado a todos los planteles desde el cuerpo técnico hasta los utileros. Incluyo también a los comisarios y a los árbitros.

Ustedes tendrán el privilegio de desarrollar su labor que les permitirá ingresar un salario en momentos en los que otros no tienen esa opción. Por eso les pido que cuiden mucho esta oportunidad evitando situaciones que puedan ponerlos en riesgo de contagio.

Al terminar los entrenamientos y los partidos vayan directo a sus hogares. Olviden reuniones con amigos o familiares fuera de su entorno habitual. No salgan salvo que sea necesario y si lo hacen tomen todas las precauciones.

De su conducta responsable depende mucho que el torneo Apertura logre desarrollarse y completarse con éxito.